Honor V40 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Honor'un üst segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Honor V40 5G duyuruldu. Özellikle tasarım açısından bazı amiral gemilerinin dahi önünde olan Honor V40 5G, işlemcisi nedeniyle ise premium segmentin altında kalıyor.

Huawei ile bağını tamamen kopararak bağımsız bir akıllı telefon markası haline gelen Honor, üst segmentteki yeni akıllı telefonu Honor V40 5G’yi duyurdu. Delikli ekran tasarımı ve yanlardan kavisli ekranı ile yüzde 93,2 gibi oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan akıllı telefon, pek çok açıdan tüketicilerin beklentilerini karşılayacak özelliklere sahip.

6,72 inç gibi oldukça büyük bir ekrana sahip olan Honor V40 5G, kullanıcılara Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz ekran tazeleme hızı sunuyor. Yanlardan 80 derece gibi oldukça yüksek bir kavise sahip olan bu ekran, OLED panel sayesinde kullanıcılara daha iyi bir video ve film izleme deneyimi vadediyor.

Honor V40 5G, gücünü MediaTek’in bir önceki nesil üst seviye işlemcisi Dimensity 1000+’tan alıyor. MediaTek’in halihazırda Dimensity 1100 ve 1200’ü duyurduğunu düşünürsek Honor’un bu iki işlemci yerine Dimensity 1000+ tercihinin ilginç olduğunu söyleyebiliriz. 8 GB RAM ile gelen Honor V40 5G, 128 GB ve 256 GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneğine sahip.

Arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde Sony IMX766 sensörünü kullanan bir ana kamerayla gelen Honor V40 5G, bu kamerayı 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile destekliyor. Ayrıca arka tarafta bir lazer otomobil odaklama sensörü bulunduğunu da belirtelim. Ekranın sol üst köşesindeki hap şeklindeki delikte ise 16 MP selfie kamerası ve bir renk sıcaklığı sensörü bulunuyor.

Honor V40 5G özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 1000+

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB/256 GB

Ekran: 6,72 inç Full HD+ 120 Hz OLED ekran

Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + Lazer AF

Ön Kamera: 16 MP + renk sıcaklığı sensörü

Batarya: 3.900 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

Honor V40 5G fiyatı

Gümüş, siyah ve altın şeklinde üç ayrı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Honor V40 5G’nin 128 GB’lık versiyonu için 556 dolar, 256 GB’lık versiyonu için ise 618 dolar fiyat etiketi açıklanmış durumda.Honor V40’ın hem sunmuş olduğu tasarım hem de özellikler ile fena sayılmayacak bir fiyat ile geldiği söylenebilir.