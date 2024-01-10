Honor da Yapay Zekâya Odaklanıyor: MagicOS 8.0 Duyuruldu!

Honor, yapay zekâya odaklandığı Android 14 tabanlı yeni mobil işletim sistemi Honor MagicOS 8.0'ı duyurdu.

Tüm dünyanın gözü bugünlerde ABD'de, Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2024'te olsa da Honor, Çin'de yaptığı tanıtım etkinliği ile dikkat çekmeyi başardı. Çinli teknoloji üreticisi, Android 14 tabanlı yeni işletim sistemi MagicOS 8.0'ı duyurdu. Yapay zekâ odaklı bu versiyonda tam 7 milyar parametreye sahip bir büyük dil modeli de bulunuyor.

Telefonlar davranışlarımızı öğrenecek

Yeni işletim sisteminde amaç-tabanlı kullanıcı arayüzü bulunacağını söyleyen Honor, bu özelliğin detaylarını da açıkladı. Böylece telefonumuz, biz kullandıkça davranışlarımızı öğrenip ona göre tavsiyelerde bulunabilecek. Örneğin telefonunuzda ilk olarak WhatsApp mesajlarına cevap veriyorsanız, telefon size bir süre sonra WhatsApp'ı açmayı önerecek.

Bir diğer önemli ve dikkat çekici özellik ise Magic Portal adı verilen özellik oldu. Honor'un büyülk dil modelini ve yeni arayüz özelliğini kullanan Magic Portal ile içeriklere göre tavsiyeler almamız mümkün olabiliyor. Şirketin gösterdiği demoda, mesajlaşma uygulamasından gelen rezervasyon bilgisini sadece sürükleyip bırakarak haritalarda buluşma yerine nasıl gidebileceğimizi görüyoruz.

Magic Portal uygulaması metin, görsel gibi girdileri anlayabildiği gibi çeşitli Honor cihazlarda göz hareketlerini ve mimikleri de takip edebiliyor. Honor, Çin'deki en popüler 100 uygulamada bu özelliğin destekleneceğini söylüyor ancak özelliğin diğer ülkelerde de kullanılıp kullaılmayacağı bilinmiyor. MagicOS 8.0 ile birlikte ayrıca yeni kişiselleştirilebilir ekranlar, arayüz hızlandırması ve daha verimli çalışan işletim sistemi de karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonu sallayarak reklamlardan kurtulmak da yeni sürümde mümkün oluyor.

Honor MagicOS 8.0 güncelleme takvimi

Honor MagicOS 8.0 açık betasının modellere göre dağıtım tarihi de açıklandı. Bu tarihler şöyle:

Ocak 2024

Honor Magic5 Ultimate Edition

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5

Honor Magic4 Ultimate Edition

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4

Şubat 2024

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs2

Honor Magic

Magic V

V Purse

Honor Magic3 Ultimate Edition

Honor Magic3 Pro

Honor Magic3

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Mart 2024

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

Nisan 2024

Honor 70 Pro +

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Mayıs 2024