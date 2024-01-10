Honor da Yapay Zekâya Odaklanıyor: MagicOS 8.0 Duyuruldu!

Tüm dünyanın gözü bugünlerde ABD'de, Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2024'te olsa da Honor, Çin'de yaptığı tanıtım etkinliği ile dikkat çekmeyi başardı. Çinli teknoloji üreticisi, Android 14 tabanlı yeni işletim sistemi MagicOS 8.0'ı duyurdu. Yapay zekâ odaklı bu versiyonda tam 7 milyar parametreye sahip bir büyük dil modeli de bulunuyor.
Telefonlar davranışlarımızı öğrenecek
Yeni işletim sisteminde amaç-tabanlı kullanıcı arayüzü bulunacağını söyleyen Honor, bu özelliğin detaylarını da açıkladı. Böylece telefonumuz, biz kullandıkça davranışlarımızı öğrenip ona göre tavsiyelerde bulunabilecek. Örneğin telefonunuzda ilk olarak WhatsApp mesajlarına cevap veriyorsanız, telefon size bir süre sonra WhatsApp'ı açmayı önerecek.
Bir diğer önemli ve dikkat çekici özellik ise Magic Portal adı verilen özellik oldu. Honor'un büyülk dil modelini ve yeni arayüz özelliğini kullanan Magic Portal ile içeriklere göre tavsiyeler almamız mümkün olabiliyor. Şirketin gösterdiği demoda, mesajlaşma uygulamasından gelen rezervasyon bilgisini sadece sürükleyip bırakarak haritalarda buluşma yerine nasıl gidebileceğimizi görüyoruz.
Magic Portal uygulaması metin, görsel gibi girdileri anlayabildiği gibi çeşitli Honor cihazlarda göz hareketlerini ve mimikleri de takip edebiliyor. Honor, Çin'deki en popüler 100 uygulamada bu özelliğin destekleneceğini söylüyor ancak özelliğin diğer ülkelerde de kullanılıp kullaılmayacağı bilinmiyor. MagicOS 8.0 ile birlikte ayrıca yeni kişiselleştirilebilir ekranlar, arayüz hızlandırması ve daha verimli çalışan işletim sistemi de karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonu sallayarak reklamlardan kurtulmak da yeni sürümde mümkün oluyor.
Honor MagicOS 8.0 güncelleme takvimi
Honor MagicOS 8.0 açık betasının modellere göre dağıtım tarihi de açıklandı. Bu tarihler şöyle:
Ocak 2024
- Honor Magic5 Ultimate Edition
- Honor Magic5 Pro
- Honor Magic5
- Honor Magic4 Ultimate Edition
- Honor Magic4 Pro
- Honor Magic4
Şubat 2024
- Honor Magic V2 Ultimate Edition
- Honor Magic V2
- Honor Magic Vs
- Honor Magic Vs2
- Honor Magic
- Magic V
- V Purse
- Honor Magic3 Ultimate Edition
- Honor Magic3 Pro
- Honor Magic3
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Honor 90 GT
Mart 2024
- Honor 90 Pro
- Honor 90
- Honor 80 Pro
- Honor 80 GT
- Honor 80
Nisan 2024
- Honor 70 Pro +
- Honor 70 Pro
- Honor 70
- Honor 60 Pro
- Honor 60
- Honor 50 Pro
- Honor 50
Mayıs 2024
- Honor X50 GT
- Honor X50 Pro
- Honor X50
- Honor X40 GT
- Honor X50i+
- Honor X50i