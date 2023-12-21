HONOR, yeni orta-üst seviye telefonu HONOR 90 GT'yi tanıttı. İddialı olabilecek özelliklere sahip cihaz, âdeta bir "amiral gemisi katili".

Türkiye’de de popüler olan Çinli akıllı telefon üreticisi HONOR, çok beklenen orta-üst segmentteki yeni telefonu HONOR 90 GT’yi bugün nihayet tanıttı. Cihaz, 2022 yılında duyurulan 80 GT’nin halefi olarak geliyor ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Çin’de tanıtımı gerçekleştirilen HONOR 90 GT, işlemciden kamerasına kadar birçok alanda üst seviye özelliklere sahip olmasıyla âdeta amiral gemisi katili olarak nitelendirebileceğimiz bir telefon.

HONOR 90 GT neler sunuyor?

7,9 mm kalınlığa ve 185 g ağırlığa sahip cihaz, tıpkı önceki nesil gibi alışılmışın dışına çıkan ve direkt dikkati üstüne toplayan bir tasarımla geliyor. 6,7 inçlik 120 Hz yenileme hızı ve 2664x1200 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekrana da sahip. 2600 nit maksimum parlaklık sunan ekrana parmak izi sensörünün yerleştirildiğini de ekleyelim.

HONOR 90 GT, geçitğimiz yılın amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2’den güç alıyor. Bu işlemci, 12’den 24 GB’a kadar çıkan RAM ile eşleştirilmiş. Depolama tarafında ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar seçenekler yer alıyor.

Arka tarafta ilginç bir kamera tasarımı var. HONOR, kamera adasına “motor” görünümü vermek istediğini ifade ediyor. Burada Sony IMX906 sensörüne sahip 50 MP’lik ana kamera var. Ayrıca 12 MP ultra geniş kamera da arkada yer alıyor. Öndeki deliğe yerleştirilen 16 MP’lik selfie kamerasını da unutmayalım.

HONOR 90 GT, 100W hızlı şarj desteği sunan 5000 mAh’lik bataryayla geliyor. Cihaz, Android 14 tabanlı MagicOS 7.2’yle kutudan çıkacak. Renk seçenekleri ise siyah, mavi ve altın olarak açıklandı. Çin'de önümüzdeki günlerde satışa çıkacak telefonun küresel pazara ne zaman geleceği henüz belli değil.

HONOR 90 GT teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, 2664x1200 çözünürlük, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP, 12 MP Ön Kamera 16 MP Batarya 5000 mAh (100W) İşletim Sistemi MagicOS 7.2 (Android 14)

HONOR 90 GT fiyatı