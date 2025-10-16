Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunan HONOR Earbuds 4 Tanıtıldı

HONOR, yeni kablosuz kulaklığı Earbuds 4'ü resmen tanıttı. Peki bu kulaklık neler sunuyor? Fiyatı ne kadar?

HONOR, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdiği etkinliğinde hem yazılım hem de donanım tarafında duyurularını yaptı. Magic8 amiral gemisi telefonları, MagicOS 10 güncellemesi gibi duyurular gördük. Ancak duyurular, yalnızca mobil kategorisinde değildi. Aynı zamanda ek ürünler de tanıtıldı.

Bunlardan biri de şirketin yeni kablosuz kulaklığı Earbuds 4’tü. Peki Earbuds 4 modeli nasıl özelliklerle geliyor? Cihazda iki tonlu kaplamaya sahip çift yüzeyli bir tasarım görüyoruz. Beyaz ve siyah olmak üzere 2 renk seçeneğiyle sunuluyorlar.

HONOR Earbuds 4 neler sunuyor?

NCVM vakum kaplama ve ince ışıltılı vurgular ile sedefli bir tasarım kazanan ve silikonlu bir kulaklık olarak karşımıza çıkan HONOR Earbuds 4 modelinde her bir kulaklığın 5,3 gramlık ağırlığı var. Şirket, kulak uçlarının** %15,6 daha yumuşak** olduğunu belirtmiş. Bu da çeşitli kulak şekilleri için daha konforlu bir kullanım sunuyor demek.

11 mm + 6 mm olmak üzere çift dinamik sürücüye sahip kulaklıklar, 20 kHz’de 22,82 desibele kadar daha yüksek ses seviyesi sağlıyor. Kulaklıklarda aktif gürültü engelleme (ANC) desteği mevcut. 3 farklı ANC seviyesi görüyoruz. Bunlar; derin, orta , hafif olmak üzere ayrılıyor. Hepsini farklı ortamlarda kullanmak mümkün. Şirketin aktardığına göre ANC, dış sesleri 50 dB’e kadar azaltabiliyor.

Ayrıca cihazda çift şeffaflık modu var. Bunlardan biri ortam seslerinin farkındalığı için kullanılırken diğeri ise daha net konuşmalar için sesleri yükseltmeye yarıyor. 6 m/s’ye kadar rüzgâr gürültüsü azaltma olduğunu da belirtelim.

Earbuds 4, tek şarjla. 9 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC açıkken bu süre 5 saate düşüyor. Şarj kutusuyla birlikte ise pil ömrü** 46 saat**. 10 dakikalık hızlı şarjın 3 saat oynatma sunduğunu belirtelim. Cihazın fiyatı ise** 56 dolar** olarak açıklandı