Honor, Uzun Bir Süre Sonra Google Servisleri'ne Dönüyor

Honor'un Almanya için oluşturduğu Twitter hesabı, şirketin yaklaşmakta olan telefonu 50 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, Honor 50'nin Snapdragon 778G ile gelecek olmasının yanı sıra, bu telefonun Google Servisleri'ni içereceği açıklandı.

Geçtiğimiz yıllarda bir numaranın Donald Trump olduğu ABD yönetimi, Çinli şirketlere savaş açmıştı. Bu bağlamda özellikle de Huawei, kullanıcı verilerini hükümete satma gerekçesiyle kara listeye alınmıştı. O yıllarda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan şirket, alınan kara liste kararının ardından zor bir sürecin içine girmiş, satışlarının düşmesinin yanı sıra akıllı telefon üretemez hale gelmişti. Hatta Huawei, girdiği zor süreçten sonra alt markası olarak kurduğu ve daha çok gençlere odaklanan akıllı telefon üreten Honor'u satmak zorunda kalmıştı.

Honor, bir süredir Huawei'den bağımsız bir şekilde ticari yaşamını sürdürüyor. Ancak Honor da bugüne kadar ABD'nin yaptırımlarından kısmen de olsa etkilenmişti. Örneğin bu şirket, piyasaya sürüldüğünde Google Servisleri'ni kullanamıyordu. Gelen son haberler ise bu durumun değiştiğini, Honor'un yeniden Google Servisleri kullanmaya başlayabileceğini gözler önüne seriyor.

Honor 50, Google Servisleri'ni içerecek

Honor'un Almanya için oluşturduğu Twitter hesabı, bir Honor hayranının sorusunu yanıtladı. Honor 50'de Google Servisleri olacak mı? diyen kullanıcıya evet şeklinde çok net bir cevap veren Honor yetkilileri, başka bir sürprizin daha olabileceğini söylediler. Ancak bu sürprizin ne olacağına dair en ufak bir bilgi sahibi değiliz.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 778G'den bahsetmiş, bu işlemciyi kullanacak ilk telefonun Honor 50 olabileceğini söylemiştik. Honor Almanya'nın yaptığı açıklama, paylaştığımız o haberi de resmen doğruluyor. Telefonla ilgili yapılan açıklamalarda, telefonun Snapdragon 778G işlemciyle geleceği doğrulandı. Ancak telefonun diğer teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili resmileşmiş hiçbir şey yok.