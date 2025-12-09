Türkiye'de de Satılacak HONOR Magic8 Lite Tanıtıldı: Orta Segmentin Tozunu Attıracak!

HONOR, yeni orta-üst segment telefonu Magic8 Lite'ı resmen duyurdu. Cihaz, devasa bataryası başta olmak üzere dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Üst düzey özelliklere sahip telefonlar sunmasıyla adından iyice söz ettirmeyi başaran HONOR, şimdi de yepyeni bir ürünle karşımıza çıktı. Çinli teknoloji devi, amiral gemisi Magic8 ailesine yepyeni bir telefon ekledi. Bu cihaz, Magic8 Lite ismini alırken dikkat çekmeyi başaran özelliklerle geliyor.

Telefonun tasarımına baktığımızda köşelerde kavisli tasarım tercih edildiğini görüyoruz. Arkada yuvarlak ada içine yerleştirilmiş bir kamera kurulumu var. Önde ise ince çerçeveli delikli ekran tasarımı bulunuyor. Magic7 Lite’ın yeni nesli olarak gelen Magic8 Lite, 161.9 x 76.1 x 7.8 mm boyutlara ve 189 gram ağırlığa sahip.

HONOR Magic8 Lite neler sunuyor?

HONOR’un yeni telefonunda 6,79 inç boyutunda bir ekran kullanılmış. OLED panelin yer aldığı bu ekran, 1200x2640 piksel çözünürlük ve 120 Hz’lik yenileme hızıyla kullanıcıya kaliteli ve akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. 6000 nitlik çok yüksek tepe parlaklığı ile de en aydınlık ortamlarda bile ekranı kolayca görebiliyorsunuz.

Cihazda Qualcomm’un orta segmentte konumlanan işlemcisi **Snapdragon 6 Gen 4 bulunuyor. Bu işlemci, 8 GB’lık RAM **ile eşleştirilmiş. Depolama seçenekleri ise **256 GB ve 512 GB **olarak açıklandı. IP66, IP68 ve IP69K dayanıklılık ile gelen cihazın hayal kırıklığı yaratan bir kısmı da var. Öyle ki Android 16 piyasaya sürüleli aylar olsa da cihaz, kutudan Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile çıkıyor.

Yeşil, siyah ve kahverengi olarak kullanıcılara sunulacak telefonun arkasında** 108 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera** var. Ona 5 MP’lik f/2.2 açıklıkta ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise 16 MP’lik selfie kamerası görüyoruz.

Cihazın en önemli özelliklerinden biri şühpesiz bataryası. Öyle ki telefonda 7500 mAh’lik devasa bir pil bulunuyor. Bu bataryaya 66W’lık kablolu hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Cihazın fiyatının henüz açıklanmadığını belirtelim. HONOR’un söylediğine göre önümüzdeki haftalarda cihaz piyasaya sürülecek. Ülkemizde de 16 Aralık'ta lansmanı yapılacak ve satışa sunulacak.

HONOR Magic8 Lite teknik özellikleri