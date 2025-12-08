AnTuTu'ya Göre 2025'in En Güçlü Android Telefonları Açıklandı

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?
Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.
En güçlü akıllı telefonlar
|Telefon
|İşlemci
|Grafik Birimi
|AnTuTu Puanı
|Türkiye Fiyatı
|Red Magic 11 Pro
|1180221
|1383668
|3933699
|Resmî satışı yok
|iQOO 15
|1078121
|1411095
|3778286
|Resmî satışı yok
|OnePlus 15
|1078260
|1286665
|3589169
|Resmî satışı yok
|vivo X300 Pro
|1003879
|1324252
|3410926
|99.999 TL
|OPPO Find X9 Pro
|983497
|1276037
|3370151
|Resmî satışı yok
|iQOO 13
|905107
|1148708
|3126270
|Resmî satışı yok
|iQOO Neo10 Pro+
|856735
|1135168
|2976271
|Resmî satışı yok
|Xiaomi 15
|897912
|1086991
|2962431
|53.999 TL
|Poco F7 Ultra
|876578
|1089260
|2955217
|59.999 TL
|Xiaomi 15 Ultra
|876167
|1078444
|2949035
|83.496 TL
Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Geçtiğimiz aylarda ve hatta yıllarda da bu durum bu şekildeydi. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2424082 AnTuTu puanı ile kendine 21. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2165131 AnTuTu puanı ile 35. sırada.
Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Listede 4. sırada yer alsa da Türkiye'de resmî veya ithalatçı satışı olan telefonlar olarak baktığımızda zirvenin sahibi vivo X300 Pro diyebiliriz.
Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.