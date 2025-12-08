AnTuTu'ya Göre 2025'in En Güçlü Android Telefonları Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımladı. Peki güncel en güçlü akıllı telefonlar hangileri?

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

En güçlü akıllı telefonlar

Telefon İşlemci Grafik Birimi AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı Red Magic 11 Pro 1180221 1383668 3933699 Resmî satışı yok iQOO 15 1078121 1411095 3778286 Resmî satışı yok OnePlus 15 1078260 1286665 3589169 Resmî satışı yok vivo X300 Pro 1003879 1324252 3410926 99.999 TL OPPO Find X9 Pro 983497 1276037 3370151 Resmî satışı yok iQOO 13 905107 1148708 3126270 Resmî satışı yok iQOO Neo10 Pro+ 856735 1135168 2976271 Resmî satışı yok Xiaomi 15 897912 1086991 2962431 53.999 TL Poco F7 Ultra 876578 1089260 2955217 59.999 TL Xiaomi 15 Ultra 876167 1078444 2949035 83.496 TL

Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Geçtiğimiz aylarda ve hatta yıllarda da bu durum bu şekildeydi. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2424082 AnTuTu puanı ile kendine 21. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2165131 AnTuTu puanı ile 35. sırada.

Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Listede 4. sırada yer alsa da Türkiye'de resmî veya ithalatçı satışı olan telefonlar olarak baktığımızda zirvenin sahibi vivo X300 Pro diyebiliriz.

Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.