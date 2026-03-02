İncecik Tasarıma Devasa Batarya Sığdıran Katlanabilir Telefon HONOR Magic V6 Tanıtıldı

HONOR, yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Magic V6'yı tanıttı. Cihaz, incecik tasarımına rağmen 6600 mAh'lik bataryayla geliyor ve piyasadaki en iyi katlanabilir telefonlardan biri olmayı başarıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinlikleriden biri olan Mobile World Congress, Barselona’da resmen başladı. Bu etkinlikte en öne çıkan markalardan biri de HONOR’du. Çinli firma, çok beklenen amiral gemisi katlanabilir telefonu Magic V6 modelini resmen tanıttı. Cihaz, her özelliğiyle dikkat çekiyor.

Magic V6 modeli, yatay katlanan bir tasarıma sahip ve son yılların en iyi katlanabilir telefonlarından biri olarak nitelendirilebilir. İncecik tasarımı, devasa bataryası, ultra yüksek dayanıklılığı ve diğer tüm detaylarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Karşınızda HONOR Magic V6

Telefonda 7,95 inç boyutunda 2172x2352 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ana ekran var. Kapak ekranı ise 6,52 inç boyutunda. Kapak ekranında 1080x2420 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuluyor ve LTPO2 AMOLED panel kullanılıyor. Ana ekranda 5000 nit, kapak ekranında 6000 nitlik tepe parlaklık değerleri var.

Cihaz, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor. Ona 16 GB RAM ve 512 GB / 1 TB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çıkan cihaz, 7 yıl güncelleme sözüyle geliyor. IP68/69 derecesiyle piyasadaki suya ve toza en dayanıklı katlanabilir telefonlardan biri olduğunu belirtelim.

Cihazın arka tarafında 50 MP’lik ana, 64 MP’lik 3x optik zoom destekli periskop telefoto ve 50 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise 20 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. En dikkat çeken kısımlarından biri ise bataryası. Bir katlanabilir telefon için çok büyük olan 6600 mAH’lik 80W destekli bir pille geliyor. Silikon karbon teknolojisi sayesinde katlı değilken 4,1 mm, katlıyken 9,00 mm inceliğine rağmen böyle büyük bir batarya ile gelebiliyor.

HONOR Magic V6 teknik özellikleri

Ana ekran 7,95 inç,2172x2352 piksel, 120 Hz, 5000 nit, AMOLED Kapak ekranı 6,52 inç, 1080x2420 piksel, 120 Hz, 6000 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 16 GB Depolama 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 64 MP + 50 MP Ön kamera 20 MP Batarya 6600 mAh (80W) İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)

HONOR Magic V6 fiyatı

HONOR, Magic V6 modelinin fiyatlarını henüz açıklamadı. Fiyatlar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.