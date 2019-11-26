honor magic watch 2

Honor, Çin'de gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni akıllı saati Magic Watch 2'yi tanıttı. Magic Watch 2 iki farklı modelle piyasaya sürülecek ve ülkemizde de satışa sunulacak.

Honor, yüksek pil ömrü ve sağlık özelliklerine odaklanan yeni akıllı saati Magic Watch 2'yi tanıttı. Şirketin giyilebilir teknoloji alanındaki yeni ürünü, 5 ATM basınca dayanıklı su geçirmezlik özelliğiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar böylece akıllı telefonlarının giremediği havuz gibi yerlerde akıllı saatlerini de kullanabilecekler.

Magic Watch 2, katedilen mesafeyi, hızı, yakılan kaloriyi ve kalp atış hızınızı izleyebiliyor. Ayrıca havuzda kullanacaklar için yüzme performansını takip ederek SWOLF puanını (bir uzunluğu yüzmek için geçen süre ile o uzunluk için atılan kulaç sayısının toplamı) da hesaplayabiliyor.

Saat, gün boyunca kalp atış hızınıza dikkat ederek, çok düşük veya çok yüksek olduğunda sizi uyarıyor. Stresli olduğunuzu hissediyorsa, nefes egzersizlerinde size rehberlik ediyor. Uykunuzu takip ederek nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda önerilerde bulunuyor. Ayrıca 6 yaygın uyku bozukluğu tipini teşhis edebiliyor.

Tüm bunların yanı sıra yürüyüşten kürek çekme makinesine kadar 15 farklı spor moduna sahip. Konum belirleme için GPS ve GLONASS özelliklerini destekliyor. Her ikisi de çevrenizde yüksek binalar veya ağaçlar olduğunda bile etkili sonuçlar veriyor.

Magic Watch 2, Huawei Watch GT 2 gibi Kirin A1 yonga setini kullanıyor. Egzersiz sırasında dinleyebileceğiniz yaklaşık 500 şarkıyı saklayabileceğiniz 2 GB veya daha yüksek 4 GB depolama seçenekleri sunuyor. Ayrıca gelişmiş Bluetooth bağlantısı, telefonunuz 150 metre uzakta olsa bile aramaları yanıtlamak için saati kullanabilmenizi sağlıyor.

Öne çıkan 14 günlük pil ömrü, egzersizler için 90 dakikalık GPS izleme, 30 dakikalık arama (Bluetooth üzerinden) ve haftalık 30 dakikalık müzik çalma koşullarına göre hesaplandı. Akıllı saatin 46mm ve 42mm'lik iki farklı modeli var ve sadece 46 mm modeli 14 günlük pil ömrü sunuyor. Honor Magic Watch 2, 361L paslanmaz çelikten üretildi. Her iki model de 326 ppi piksel yoğunluğunda (454 x 454 ve 390 x 390 çözünürlük) 1.4 inç ve 1.2 inç AMOLED ekranlara sahip.

Honor Magic Watch 2 fiyatı

Honor Magic Watch 2, 12 Aralık'tan itibaren Türkiye'nin de dahil olduğu 20 ülkede piyasaya sürülecek. Avrupa'da akıllı saatin 42 mm modeli 179 euro (yaklaşık 1.130 TL), 46 mm modeli ise 189 eurodan (yaklaşık 1200 TL) satışa sunulacak.