HONOR, Magic7 Pro'dan geliştirilen Magic7 RSR Porsche Design'ı tanıttı. Yeni model, gelişmiş ekran, kamera ve şarj özellikleriyle öne çıkıyor.

HONOR, Magic7 Pro'nun gelişmiş versiyonu olan Magic7 RSR Porsche Design'ı duyurdu. Magic7 RSR Porsche Design, tasarımı ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Magic7 RSR Porsche Design, 6.8 inçlik LTPO OLED ekranı ve 1 milyar renk desteğiyle etkileyici bir görüntü kalitesi sunuyor. Ekran, 5000 nite kadar ulaşan parlaklık seviyesine ve dayanıklı koruyucu camlara sahip.

Magic7 RSR Porsche Design özellikleri

Telefonun parmak izi tarayıcısı, optik çözümden ultrasonik çözüme yükseltilmiş. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 200 MP portre telefoto kamera ve 50 MP ultrageniş açı olmak üzere üçlü bir kamera seti bulunuyor. Aynı zamanda periskop lensin stabilizasyonunu artırmak için LiDAR desteği eklenmiş.

Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 5,850 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süreli kullanım imkanı sunan yeni Magic7, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğiyle de hızlı şarj imkanları sağlıyor. MagicOS 9.0 işletim sistemiyle gelen cihaz, kişisel asistan, yapay zeka çeviri gibi birçok yenilikçi özellik sunuyor. HONOR C2 çipi sayesinde ise 5G bağlantısı ve Wi-Fi arasında kesintisiz geçiş sağlanabiliyor.

Fiyatlandırma 16 GB + 512 GB modeli için 1.100 dolar ve 24 GB + 1 TB modeli için 1.230 dolar olarak belirlenmiş durumda. Çin'de satışa sunulan telefonun uluslararası lansmanı ise henüz açıklanmış değil.