HONOR Pad V9 duyuruldu. HONOR Pad V9 2.8K çözünürlük ve IMAX Enhanced ekranıyla karşımıza çıkıyor.

HONOR, Çin'de yeni tabletini tanıttı. HONOR Pad V9, metal gövdesi, 2.8K çözünürlük ve IMAX Enhanced ekranıyla görsel deneyimi geliştirirken, gelişmiş ses teknolojileriyle de ses deneyimini üst seviyeye taşıyabilmeyi hedefliyor.

HONOR Pad V9, 6.1 mm kalınlığında ve 475 gram ağırlığında. SGS Gold Beş Yıldız sertifikasına sahip metal bir gövdeyle tasarlanmış. 11.5 inç büyüklüğünde, 2.8K çözünürlük sunan ekran, 500 nits parlaklık ve 144Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

HONOR Pad V9 özellikleri ve fiyatı

HONOR Pad V9, IMAX Enhanced optimizasyonu ile görsellerin daha canlı ve net bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor olacak. Ses deneyimi için 8 hoparlör yer alırken, Spatial Audio ve Hi-Res Audio desteği de sunuluyor. Cihazın içinde MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition işlemci bulunuyor ve 66W hızlı şarj desteği ile 10,100mAh batarya kullanılıyor. Arka kamerada 13MP, ön kamerada ise 8MP çözünürlük mevcut. Ayrıca Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, YOYO AI asistanı ve Android 15 tabanlı Magic OS 9.0 da cihazda yer alıyor.

HONOR Pad V9, farklı depolama seçenekleri ve renklerle satışa sunuluyor:

8GB+128GB – 288 dolar

8GB+256GB – 315 dolar

12GB+256GB – 343 dolar

12GB+512GB – 384 dolar

HONOR Pad V9'un Soft Light sürümü ise 329 dolar fiyatla satışa sunuluyor., 24 Aralık 2024’te satışa çıkacak olan Pad V9 ön siparişe açılmış durumda.