HONOR, Gerçekten Almak İsteyeceğiniz Özelliklere Sahip iPhone Air Rakibi İnce Telefonu Magic8 Pro Air’ı Tanıttı: İşte Özellikleri

HONOR, ince tasarımlı telefon furyasına Magic8 Pro Air modeliyle dahil oldu. Ancak bu telefon, diğerlerinin aksine ince tasarımı harika özelliklerle birleştiriyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yüksek kapasiteli bataryalara ve gelişmiş özelliklere sahip telefonlar sunmasıyla son yıllarda en çok yükselen markalardan biri olmayı başaran HONOR, şimdi ise modellerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, iPhone Air rakibi olacak yeni ince tasarımlı amiral gemisi telefonu Honor Magic8 Pro Air’ı tanıttı.

HONOR Magic8 Pro Air modeli, arka tarafında iPhone Air’a benzeyen ancak ondan daha fazla kameraya sahip bir tasarımla geliyor. Kamera adası üst tarafta yatay pil şeklinde tasarlanmış. Aslında Google Pixek modellerini daha çok andırdığını söyleyebiliriz. Önde ise delikli ekran tasarımı görüyoruz. Cihaz, yalnıza 6,1 mm’lik incelikte. Ağırlığı ise** 155 gram**. HONOR’un bugüne kadarki en hafif amiral gemisi telefonu.

HONOR Magic8 Pro Air neler sunuyor?

1

HONOR’u da ince tasarımlı telefon sunan şirketler arasına sokan bu model,** 6,31 inç boyutunda OLED panel** kullanan bir ekranla geliyor. Bu ekranda 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120 Hz’lik bir yenileme hızı var. Maksimum parlaklığı ise 6000 nit olarak açıklandı.

camer

Cihaz, MediaTek’in üst düzey işlemcisi Dimensity 9500’den güç alıyor. Bu işlemciye 16 GB’lık LPDDR5x RAM ve 1 TB’a çıkan depolama seçenekleri eşlik ediyor. Arka tarafında 50 MP’lik f/1.6 diyafram açıklığında ana kamera, 64 MP’lik f/2.6 açıklıkta telefoto kamera ve 50 MP’lik ultra geniş olmak üzere 3’lü kamera görüyoruz. Önde ise 50 MP’lik selfie kamerası var.

thre

İnce telefonların en büyük sorunlarından biri batarya ve kamera. Hatta iPhone Air, Samsung Galaxy S25 Edge gibi modellerde en eleştirilen kısımlar bunlar olmuştu. HONOR, her iki konuda da çok iddialı. Öyle ki cihazda 5.500 mAh’lik 80W hızlı şarj destekli silikon karbon batarya bulunuyor. Böylece iyi bir pil perfromansı sunabilecek. Telefonun Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile kutudan çıktığını belirtelim.

HONOR Magic8 Pro Air teknik özellikleri
Ekran 6.31 inç, 1216 x 2640 piksel, 120 Hz, 6000 nit, LTPO OLED
İşlemci Dimensity 9500
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP + 64 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 5.500 mAh (80W)
İşletim sistemi MagicOS 10 (Android 16)
Boyutlar 150.5 x 71.9 x 6.1 mm
Ağırlık 155 gram

HONOR Magic8 Pro Air fiyatı

Versiyon Fiyat
12 GB + 256 GB 717 dolar
12 GB + 512 GB 760 dolar
16 GB + 512 GB 803 dolar
16 GB + 1 TB 860 dolar
