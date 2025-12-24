HONOR, Sudan Ucuza Satacağı Yeni Telefonu Play 10A'yı Duyurdu: İşte Özellikleri!

HONOR, günlük kullanıma uygun yeni telefonu Play 10A'yı resmen duyurdu. Bütçe dostu özelliklere sahip olan telefon, beklentisi yüksek olmayanların tercihi olacak gibi görünüyor. İşte HONOR Play 10A'nın fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji şirketi HONOR, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Play 10A" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Uygun fiyatlı bir telefon olarak karşımıza çıkan HONOR Play 10A, günlük ihtiyaçları rahatlıkla kayşılayabilecek potansiyeli ile dikkat çekiyor. Peki bu telefon neler sunuyor?

HONOR'un yeni akıllı telefonunda 6.75 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD ekran bulunuyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan ekran, 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda HONOR Play 10A

HONOR Play 10A, MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen telefon, 15W şarj desteği sağlayan 5.300 mAh'lık bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9 arayüzü ile çalışan telefon, 65 saate kadar bekleme süresi vadediyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili gibi görünen bir kamera kurulumu görüyoruz. Ancak şirketin açıklamasında sadece 13 MP çözünürlük sunan ana sensörden bahsediliyor.

Honor Play 10A teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.75 inç, HD+, 90 Hz, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 6 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP Batarya 5.300 mAh (15W) İşletim Sistemi MagicOS 9 (Android 15)

Honor Play 10A fiyatı: