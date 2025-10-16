Tümü Webekno
HONOR Magic8 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

HONOR, yeni amiral gemisi telefonu Magic8 Pro'yu tanıttı. Cihaz, bataryasından kamerasına kadar her konuda etkileyici özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

En önde gelen akıllı telefonlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz HONOR, çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Magic8 serisini resmen tanıttı. Standart ve Pro'dan oluşan bu cihazlardan en çok dikkat çekeni şüphesiz HONOR Magic8 Pro modeliydi. Peki Magic8 Pro kullanıcılara ne vadediyor?

HONOR Magic8 Pro modelinin ön tarafında Apple’ın Dinamik Adası’na benzerlik gösteren bir ekran tasarımı görüyoruz. Burada ince çerçeveler de dikkat çekiyor. Arka tarafa baktığımızda ise yuvarlak ada içine yerleştirilmiş 3’lü kamera kurulumu var.

HONOR Magic8 Pro neler sunacak?

magic1

Telefon, 6,71 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekran, 1256x2808 piksel, yani 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla kullanıcılara akıcı bir ekran deneyimi yaşatıyor. OLED paneli ve HDR10+’ı da ekleyelim. Cihazın maksimum parlaklığı ise 6000 nitlik etkileyici bir seviyeye çıkarak en aydınlık günlerde bile ekranı rahatça görmenize imkân tanıyor.

magic2

Telefon, Qualcomm’un üst düzey performans sunan amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor. Bu işlemciye 12 /16 GB LPDDR5X RAM’in ve 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama seçeneklerinin eşlik ettiğini görüyoruz. Cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, çift SIM gibi özellikler de var.

magiccam

HONOR Mahic 8 Pro’nun arkasında** 50 MP’lik f/1.3 diyafram açıklığında ana kamera, 50 MP’lik f/2.0 diyafram ultra geniş kamera ve 200 MP’lik 3.7x optik zoom sunabilen f/2.6 diyafram açıklığında bir telefoto kamerası** var. Ön tarafta ise 50 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz.

magic4

Android 16 tabanlı Magic UI 10.0 ile kutudan çıkan telefon **7200 mAh’lik **büyük bir bataryaya sahip. Bu batarya 100W’lık hızlı şarj desteğiyle eşleştirilmiş. 80W’lık kablosuz şarj desteğini de eklemeden geçmeyelim.

HONOR Magic8 Pro teknik özellikleri
Ekran 6,71 inç, 1256 x 2808, OLED, 120 Hz, 6000 nit
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12 / 16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 50 MP (f/1.3) + 50 MP (f/2.0) + 200 MP (f/2.6)
Ön kamera 50 MP (f/2.0)
Batarya 7200 mAh (100W)
İşletim sistemi Magic UI 10.0

HONOR Magic8 Pro fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 798 dolar
12 GB + 512 GB 840 dolar
16 GB + 512 GB 868 dolar
16 GB + 1 TB 939 dolar
