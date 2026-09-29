Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Çift 200 MP Kamera, 10000 Nit Ekran ve Dahası: HONOR Magic9 Pro Max Tanıtıldı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

HONOR, yeni amiral gemisi telefonu Magic9 Pro Max’i tanıttı. Telefon, her detayıyla büyülemeyi başarıyor.

Çift 200 MP Kamera, 10000 Nit Ekran ve Dahası: HONOR Magic9 Pro Max Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Üst düzey özelliklere sahip telefonlarıyla son zamanlarda isminden iyice söz ettiren HONOR, geçtiğimiz gün büyük bir lansman gerçekleştirdi. Çin merkezli firma, bu lansman kapsamında yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttı. En dikkat çeken model, şüphesiz HONOR Magic9 Pro Max’ti.

Seride Magic9 ve Magic9 Super Edition modelleriyle birlikte sahne alan cihaz, özellikle kamera donanımı, batarya kapasitesi ve yüksek performanslı işlemcisiyle akıllı telefon pazarında standartları yeniden belirlemeyi hedefliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Çift 200 MP Kamera, 10000 Nit Ekran ve Dahası: HONOR Magic9 Pro Max Tanıtıldı!
promax1
promaxic2

Karşınızda HONOR Magic9 Pro Max

promax1
Ekran 6,8 inç, 1320x2868 piksel, 120 Hz, 10000 nit, OLED
İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka kamera 200 MP + 200 MP+ 50 MP
Ön kamera 55 MP
Batarya 8600 mAh (100W)
İşletim sistemi MagicOS 11 (Android 17)

Honor Magic9 Pro Max, markanın "Black Diamond" olarak adlandırdığı 6,8 inç büyüklüğünde OLED ekran ile geliyor. Tepe noktada 10.000 nit parlaklığa ulaşabilen bu panel, 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı sunarken 4320 Hz PWM karartma teknolojisini barındırıyor. 1320 x 2868 piksel çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.

Telefonun kalbinde, 5 GHz'e kadar saat hızlarına çıkabilen 2 nm mimarili yeni Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi yer alıyor. 12/16 GB RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan depolama seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.

promaxic2

Honor Magic9 Pro Max'in en öne çıkan noktası, sinema devi ARRI ile ortaklaşa geliştirilen çift 200 MP kamera sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın ana kamerası ve telefoto kamerası 200 MP çözünürlüğünde sensörler barındırıyor. gelişmiş kamera kurulumuna, Honor'ın kendi geliştirdiği 6 nm üretim sürecine sahip Honor Drive H1 görüntüleme çipi eşlik ediyor. Cihazın 200 MP değerindeki ana kamerası 1/1.28 inç boyutunda büyük bir sensöre, f/1.57 diyafram açıklığına ve CIPA 8.0 seviyesinde görüntü sabitleme teknolojisine sahip. İkinci 200 MP kamera ise 1/1.4 inç sensör boyutuna ve f/2.6 diyafram açıklığına sahip ARRI Ultra Night Telefoto lensi olarak konumlandırılmış. Cihazda ayrıca 50 MP f/2.0 ultra geniş açı kamera ve 3D derinlik algılama sensörü yer alıyor. Önde ise 55 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut.

Cihazın donanım tarafındaki bir diğer diikkat çeken kısmı ise bataryası. %40 silikon içeriğine ve 1000 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip 8.600 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. 100W hızlı şarj desteğini de ekleyelim. HONOR Magic9 Pro Max modeli, 968 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.266 dolara satılacak.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemileri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Galaxy S27 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

11.000 mAh'lik Akü Gibi Bataryalı Telefon HONOR X9e Pro Tanıtıldı

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra’nın Pil Kapasiteleri ve Şarj Hızları Ortaya Çıktı

iOS 27.2 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

iOS 27.2 Beta 2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com