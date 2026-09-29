HONOR, yeni amiral gemisi telefonu Magic9 Pro Max’i tanıttı. Telefon, her detayıyla büyülemeyi başarıyor.

Üst düzey özelliklere sahip telefonlarıyla son zamanlarda isminden iyice söz ettiren HONOR, geçtiğimiz gün büyük bir lansman gerçekleştirdi. Çin merkezli firma, bu lansman kapsamında yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttı. En dikkat çeken model, şüphesiz HONOR Magic9 Pro Max’ti.

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Seride Magic9 ve Magic9 Super Edition modelleriyle birlikte sahne alan cihaz, özellikle kamera donanımı, batarya kapasitesi ve yüksek performanslı işlemcisiyle akıllı telefon pazarında standartları yeniden belirlemeyi hedefliyor.

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Karşınızda HONOR Magic9 Pro Max

Ekran 6,8 inç, 1320x2868 piksel, 120 Hz, 10000 nit, OLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 200 MP + 200 MP+ 50 MP Ön kamera 55 MP Batarya 8600 mAh (100W) İşletim sistemi MagicOS 11 (Android 17)

Honor Magic9 Pro Max, markanın "Black Diamond" olarak adlandırdığı 6,8 inç büyüklüğünde OLED ekran ile geliyor. Tepe noktada 10.000 nit parlaklığa ulaşabilen bu panel, 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı sunarken 4320 Hz PWM karartma teknolojisini barındırıyor. 1320 x 2868 piksel çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.

Telefonun kalbinde, 5 GHz'e kadar saat hızlarına çıkabilen 2 nm mimarili yeni Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi yer alıyor. 12/16 GB RAM ve 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkan depolama seçeneklerine sahip olduğunu belirtelim.

Honor Magic9 Pro Max'in en öne çıkan noktası, sinema devi ARRI ile ortaklaşa geliştirilen çift 200 MP kamera sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın ana kamerası ve telefoto kamerası 200 MP çözünürlüğünde sensörler barındırıyor. gelişmiş kamera kurulumuna, Honor'ın kendi geliştirdiği 6 nm üretim sürecine sahip Honor Drive H1 görüntüleme çipi eşlik ediyor. Cihazın 200 MP değerindeki ana kamerası 1/1.28 inç boyutunda büyük bir sensöre, f/1.57 diyafram açıklığına ve CIPA 8.0 seviyesinde görüntü sabitleme teknolojisine sahip. İkinci 200 MP kamera ise 1/1.4 inç sensör boyutuna ve f/2.6 diyafram açıklığına sahip ARRI Ultra Night Telefoto lensi olarak konumlandırılmış. Cihazda ayrıca 50 MP f/2.0 ultra geniş açı kamera ve 3D derinlik algılama sensörü yer alıyor. Önde ise 55 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut.

Cihazın donanım tarafındaki bir diğer diikkat çeken kısmı ise bataryası. %40 silikon içeriğine ve 1000 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip 8.600 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. 100W hızlı şarj desteğini de ekleyelim. HONOR Magic9 Pro Max modeli, 968 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak. En üst seviye 16 GB + 1 TB versiyon ise 1.266 dolara satılacak.