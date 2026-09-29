HONOR, harika özellikler sunan amiral gemisi modelleri Magic9 ve Magic9 Super Edition’ı tanıttı.

Türkiye’de de faaliyet gösteren akıllı telefon üreticisi HONOR, dün bir lansman gerçekleştirerek yeni nesil amiral gemisi ürünlerini tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çekenleri Magic9 serisiydi. Serinin Pro Max dışında bir de standart Magic9 ve Magic9 Super Edition isimli telefonları da tanıtıldı.

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Telefonlar; ARRI iş birliğiyle geliştirilen kameralarından yüksek batarya kapasitelerine ve gelişmiş ekranlarına kadar birçok konuda sektördeki en iddialı cihazlar arasına girmeyi hedefliyor. Gelin detaylara bakalım.

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Honor Magic9

Ekran 6,37 inç, 1236 x 2664 piksel, 120 Hz, 10000 nit, OLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 200 MP + 200 MP + 50 MP Ön kamera 55 MP Batarya 8000 mAh (80W) İşletim sistemi MagicOS 11 (Android 17)

Serinin standart modeli olan Honor Magic9, öncülü Magic8 modelindeki 6.58 inçlik ekrana kıyasla 6.37 inçlik daha küçük bir OLED panelle karşımıza çıkıyor. Ekran boyutu küçülmesine rağmen cihazın batarya kapasitesi 1.000 mAh artırılarak 8.000 mAh seviyesine ulaştırılmış. 80W hızlı şarjı da unutmayalım.

Kamera tarafında ise Honor Magic9 adeta bir gövde gösterisi yapıyor. Alman sinema ekipmanları üreticisi ARRI ile iş birliği yapılarak geliştirilen kamera kurulumunda, 1/1.4 inç sensörlü ve CIPA 7.5 optik görüntü sabitlemeli 200 MP ana kamera yer alıyor. Bu ana kameraya, yine CIPA 7.5 sabitleme desteğine ve çift prizma tasarımına sahip 200 MP periskop kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve ön tarafta 1:1 kare formatında 55 MP selfie kamerası eşlik ediyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alan ve 12/16 GB RAM, 1 TB’a kadar depolamayla gelen Magic9’un fiyatları 655 dolardan başlıyor.

Honor Magic9 Super Edition

Ekran 6,81 inç, 1280 x 2788 piksel, 120 Hz, 10000 nit, OLED İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12/16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 12 MP Ön kamera 50 MP Batarya 11000 mAh (80W) İşletim sistemi MagicOS 11 (Android 17)

Serinin dev bataryasıyla dikkat çeken diğer üyesi Honor Magic9 Super Edition ise 6.81 inçlik daha büyük bir LTPS OLED ekranla geliyor. Bu modelin kalbinde, Honor’un Pro Max modelini bile geride bırakan tam 11.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya bulunuyor. Cihaz, bu büyük bataryaya rağmen yalnızca 8.1 mm kalınlığında ve 227 gram ağırlığında kalmayı başarıyor. Şarj tarafında 80W kablolu, 27W ters kablolu ve 50W kablosuz şarj yetenekleri var.

Tıpkı standart model gibi Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor ve 12/16 GB RAM, 1 TB’a kadar depolamayla geliyor. En dikkat çeken kısımlarından biri üzerinde taşıdığı aktif soğutma sistemi. Cihazın içerisine yerleştirilen ve dakikada 30.000 devir (rpm) hızla dönen mikro fan, buhar odasıyla birleştiğinde 12W’a kadar ısıyı dışarı atabiliyor. Kamera tarafında ana modelden biraz farklılaşan Super Edition; 200 MP (1/1.55 inç) ana kamera, 50 MP 3x telefoto ve 12 MP ultra geniş açı kameradan oluşan bir kurulum sunuyor. Önde ise 50 MP’lik bir selfie kamerasına sahip. Fiyatı ise 670 dolardan başlıyor.