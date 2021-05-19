HONOR Play 5 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

HONOR, yeni akıllı telefonu Play 5'i, sıradan özellikleri ile duyurdu. FHD+ ekran, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip telefon, fiyat açısından beklentileri aşıyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin özgürleştiği HONOR, Play serisi akıllı telefonlarına bir yenisini ekledi. "Play 5" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, tüketicilere orta segment deneyim sunuyor olsa da fiyata baktığımızda, o fiyata çok daha iyi modellerin alınabileceğini açıkça söylemek gerekiyor. Peki HONOR'un yeni akıllı telefonu tüketicilere neler sunuyor?

6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir OLED ekranla gelen HONOR Play 5, çentikli yapısında 16 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Oldukça kalın çerçevelere sahip olan telefonun ekranının, parmak izi okuyucu sensörüne ev sahipliği yaptığını da belirtelim.

Karşınızda HONOR Play 5

HONOR'un yeni telefonu, MediaTek'in Dimensity 800U işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile kombine edilen telefon, en çok da batarya özellikleri ile dikkat çekiyor. Zira bu akıllı telefonun sahip olduğu 3.800 mAh kapasiteli bataryası, 66 watt hızlı şarj desteği sunuyor. İşletim cephesinde ise Android 10 tabanlı Magic UI 4.0'ü görüyoruz.

Telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Pek de özgün bir tasarıma sahip olmayan kamera kurulumunda; 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik odaklı kamera bulunuyor.

HONOR Play 5 teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç büyüklüğünde FHD+, OLED

6.53 inç büyüklüğünde FHD+, OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 8 GB (LPDDR4x)

8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 3.800 mAh (66 watt)

3.800 mAh (66 watt) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 4.0

Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi

HONOR tarafından yapılan açıklamalara göre Play 5, bugün itibarıyla Çin'de sergilenmeye başlayacak. Resmi satışlar ise 26 Mayıs'ta başlayacak. Bu telefona sahip olmak isteyen kullanıcıların 128 GB depolama alanına sahip versiyon için 325 dolar, 256 GB depolama alanına sahip versiyon içinse 360 dolar ödeme yapacaklar. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.