Sudan Ucuz Fiyata 5300 mAh Bataryayla Gelen HONOR Play 60A Tanıtıldı

HONOR, giriş seviyede konumlanan yeni telefonu Play 60A'yı tanıttı. Cihaz uygun fiyatlı olmasına rağmen dikkat çeken özellikler sunuyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de çok ilgi görmeyi başaran bir marka olan HONOR, sürekli yeni telefonlarla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirket, bütçe dostu bir model olarak nitelendirebileceğimiz giriş segmentinde konumlanan Play 60A isimli telefonunu Çin’de gerçekleştirdiği bir lansmanla resmen tanıttı.

Uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan HONOR Play 60A, ön tarafta artık modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli tasarımla geliyor. Telefonun arkasında ise sol üst kısımda yer alan dikdörtgen şeklinde bir kamera kurulumu var. Cihaz 167 x 77 x 7,89 mm boyutlar ve 186 gram ağırlıkla geliyor.

HONOR Play 60A neler sunuyor?

12

HONOR’un yeni telefonu, 6,75 inç boyutunda bir ekrana sahip. TFT LCD panelin kullanıldığı bu ekran, 1600x720 piksel, yani HD+ çözünürlük sunuyor. Cihazda uzun süreli rahat görüntüleme deneyimi için göz koruma ve düşük ışık ekran modları bulunuyor.

Play 60A’ya çok büyük beklentisi olmayanlar için uygun, günlük işlevleri karşılayabilecek Dimensity 6300 yonga seti var. Bu çip, 6 GB’lık RAM ile eşleştirilmiş. Depolama ise **128 GB **olarak açıklandı. Telefonun arka tarafında 13 MP’lik ana kamera görüyoruz. Önde ise çentiğe yerleştirilen 5 MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

2

Cihazda en dikkat çeken kısımlardan biri** 5300 mAh’lik **giriş seviye bir modele göre büyük diyebileceğimiz bataryası. Bu bataryada 15W’lık hızlı şarj desteği var. Telefonun Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile kutudan çıktığını ekleyelim. Diğer özellikleri arasında çift SIM desteği, 5G, çift bantlı Wİ-Fi, Bluetooth 5.3, Type-C gibi özellikler var. Cihaz; 3 renk seçeneğiyle sunulacak.

HONOR Play 60A teknik özellikleri
Ekran 6,75 inç, 720x1600 (HD+), LCD
İşlemci Dimensity 6300
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 13 MP + yardımcı sensör
Ön kamera 5 MP
Batarya 5300 mAh (15W)
İşletim sistemi MagicOS 9.0 (Android 15)

HONOR Play 60A fiyatı

Versiyon Fiyatı
6 GB + 128 GB 226 dolar
