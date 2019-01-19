Honor View 10, Android 9 Pie Güncellemesini Aldı

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Huawei'nin alt markası olan Honor'un amiral gemisi View 10, ABD için Android 9 Pie güncellemesini aldı.

Huawei’nin ABD ile ilişkisi fazlasıyla karışık bir durumda. ABD’de birçok engel ve kısıtlamayla karşılaşan Çinli teknoloji devi, tüm bu kısıtlamalara rağmen 2020 yılına kadar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

ABD ile aralarında bir anlaşmazlık olsa da telefonlarını ABD pazarında satabilen firma, Honor View 10 markalı cihazını da ABD’de yaşayan kullanıcılarıyla buluşturdu.
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Huawei, Honor View 10 İçin Android Pie Güncellemelerini Başlattı

Bundan daha önce Avrupa’da yayınlanan Android 9 Pie güncellemesini bekleyen ABD’li kullanacılar, bugün itibariyle Android’in son sürümünü telefonlarında kullanabilecekler. Android 9’un en önemli özelliklerinde olan uyarlanabilir batarya özelliğine de kavuşan ABD’li Honor View 10 kullanıcıları, 9.0.0.201(C567E6R1P12) isimli güncellemeyi cihazlarına yükleyebilirler.
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Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/01/19/honor-view-10-got-android-pie-update-in-the-united-states/
Etiketler: android pie, Honor View 10
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