Honor View30 ve View30 Pro Modelleri Tanıtıldı

Çin merkezli Honor, bugün iki adet yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini tanıttı. Üçlü kamera kurulumuna sahip olacak akıllı telefonların ikisi de Huawei’nin ürettiği Kirin 990 5G yonga setine sahip.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, bugün iki yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Amiral gemisi segmentinde boy gösteren iki cihaz da Pekin’de gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtıldı. Şirket, telefonları tanıtırken genel olarak 5G modem desteğine ve iyileştirilmiş kamera deneyimine odaklandı. Cihazların ikisinin de 5G modem desteğine sahip olacağı belirtildi.

Huawei’nin son üretimi olan ve en güçlü 5G destekli işlemci statüsünde olduğu söylenen Kirin 990 5G yonga setini kullanan cihazlar, hem süper hızlı bir sisteme hem de süper hızlı bağlantı özelliklerine sahip olacak. Cihazlar yonga setlerinin yanı sıra ekran formunda da aynı özelliklerle gelecek. İki cihaz da 6,57 inçlik FHD+ TFT LCD çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak.

İki cihaz da üçlü kamera kurulumuna sahip:

~Honor View30 Pro

Honor, View30 ve View30 Pro modellerinin ekranlarının ve işlemcilerinin yanı sıra arka kamera tasarımını da aynı tasarlamayı uygun görmüş ancak iki cihazın sensörleri biraz farklılık gösteriyor. Honor View 30, 40 MP (f/1,8) bir ana sensöre sahip. Bu kameranın yanında bir adet 8 MP (f/2,4) geniş açılı lens, bir adet de 8 MP (f/2,4, OIS) telefoto lens bulunuyor.

Honor View30 Pro’da ise View30 ile aynı çözünürlükte bir sensör bulunuyor ancak diyafram açıklığı bir tık değişiklik gösteriyor (f/1,6) ve kameraya OIS özelliği ekleniyor. Bunun yanında daha yüksek çözünürlüklü 12 MP geniş açılı lens bulunan View30 Pro’nun telefoto kamerasına da otomatik odak özelliği getirilmiş.

~Honor View30

Honor, daha uygun olan modelde daha büyük bir batarya kullanmayı tercih etmiş. Honor View30, 4.200 mAh bir bataryaya sahipken Honor View30 Pro modelinde 4.100 mAh batarya tercih edilmiş. İki model de 40 W USB-C hızlı şarj desteği sunuyor ancak yalnızca View30 Pro modelinde 27 W kablosuz şarj ve 7,5 W aksesuar şarjı desteği bulunuyor. İki telefonun da Android 10 işletim sistemini kullanacağı belirtiliyor ancak ticaret yasaklamalarından ötürü Avrupa’da piyasaya sürülmeyeceği düşünülüyor.

Honor View30 ve View30 Pro fiyatı:

Honor View30, 6 GB RAM / 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı seçenekleriyle satışa sunuldu. Bu modellerin en ucuz versiyonu 3.299 Çin Yuanı (2.702 TL) fiyat etiketine sahip. 8 / 128 GB ve 8 / 256 GB seçeneklerini sunan Honor View30 Pro’nun en ucuz modeli ise 3.999 Çin Yuanı’na (3.276 TL) satılacak.

Honor View30 teknik özellikleri:

Ekran: 6,57 inç, 2400x1080 çözünürlüğünde IPS LCD FHD+ ekran, 20:9 çerçeve oranı

6,57 inç, 2400x1080 çözünürlüğünde IPS LCD FHD+ ekran, 20:9 çerçeve oranı İşlemci: HiSilicon Kirin 990 5G

HiSilicon Kirin 990 5G RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 40 MP (f/1,8) ana sensör, 8 MP (f/2,4) geniş açılı sensör, 8 MP (f/2,4 OIS) telefoto sensör

40 MP (f/1,8) ana sensör, 8 MP (f/2,4) geniş açılı sensör, 8 MP (f/2,4 OIS) telefoto sensör Ön Kamera: Bilinmiyor

Bilinmiyor Batarya: 4.200 mAh, 40 W hızlı şarj desteği

4.200 mAh, 40 W hızlı şarj desteği Bağlantı : LTE / GSM / 5G / HSPA

: LTE / GSM / 5G / HSPA İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Turuncu, Okyanus Mavisi, Galaksi Siyahı

Turuncu, Okyanus Mavisi, Galaksi Siyahı Boyutlar: 162,7 mm uzunluk, 75,8 mm genişlik, 8,8 mm kalınlık

162,7 mm uzunluk, 75,8 mm genişlik, 8,8 mm kalınlık Ağırlık: 206 gram

Honor View30 Pro teknik özellikleri: