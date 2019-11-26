Android 10 Tabanlı Magic UI 3.0 Alacak Telefonlar

Çinli Huawei firmasının bünyesi altında bulunan Honor, Android 10 tabanlı işletim sistemi Magic UI 3.0'ı alacak telefonları açıkladı. Gelin, karanlık mod gibi pek çok özelliği de beraberinde getirecek olan güncellemenin hangi telefonlara geleceğine yakından bakalım.

Huawei’nin bünyesi altında bulunan Honor, Çin’de düzenlenen bir etkinlikle Honor Magic Watch 2 ve Honor V30 serisi de dâhil olmak üzere birçok yeni ürününü tanıttı. Yeni ürün lansmanının yanı sıra şirket, ayrıca Honor akıllı telefon sahiplerini sevindirecek bir açıklamaya da imza attı ve Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 sürümünü alacak cihazların listesini açıkladı.

Bilmeyenler için Magic UI, Huawei’nin Honor akıllı telefonları için sunduğu bir tür arayüz yazılımı. Şirket, Huawei akıllı telefonlar için EMUI güncellemesini yayınlarken Honor kullanıcıları içinse Magic UI adı verilen bu yazılımı tercih ediyor.

Magic UI 3.0’ın dikkat çeken yenilikleri:

Yeni Android sürümünün yanı sıra Magic UI 3.0, yapay zekâ teknolojili kilit ekranı ve bildirim panelinin optimizasyonunu da beraberinde getiriyor. Kullanıcılarının uzun zamandır beklemekte olduğu bir özelliği bu sürüm ile getirecek olan Honor, güncelleme ile birlikte sistem genelinde yepyeni bir karanlık mod ve PC bağlantısıyla ilgili gelişmeleri de kullanıcılarına sunacak.

Tüm bunlara ek olarak Magic UI 3.0, ülkemizde pek kullanılmasa da Android Auto’nun alternatifi olan Huawei imzalı HiCar’ı da destekleyecek. Bu noktada Huawei, Android Auto ve Apple Car Play ile rekabet etmek için bu güncellemeyi Honor telefonlara yayınlıyor diyebiliriz.

Magic UI 3.0 güncellemesi alacak telefonlar:

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20i

Honor V20

Honor Magic 2

Honor 10 Lite

Yukarıda belirtilen liste, güncellemeyi hâlihazırda almış olan veya çok yakında alacak olan telefonları içeriyor. Çinli şirket, bunlara ek olarak bir liste daha paylaştı ancak bu listede yer alan cihazların Magic UI 3.0 güncellemesini ne zaman alacağını net bir şekilde belirtmedi.

Önümüzdeki aylarda Magic UI 3.0 güncellemesi alacak telefonlar:

Honor 10

Honor V10

Honor 8X

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor 20s

Honor 20 Lite

İlk ve ikinci listedeki cihazlardan birine sahipseniz güncellemeleri telefonunuzun Ayarlar kısmından takip etmenizde yarar var. Ayrıca güncellemenin kademeli olarak dağıtılmasından dolayı aynı model cihazlarda güncelleme zamanlarında farklılık görülebilir.