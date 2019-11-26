Android 10 Tabanlı Magic UI 3.0 Alacak Telefonlar

Huawei’nin bünyesi altında bulunan Honor, Çin’de düzenlenen bir etkinlikle Honor Magic Watch 2 ve Honor V30 serisi de dâhil olmak üzere birçok yeni ürününü tanıttı. Yeni ürün lansmanının yanı sıra şirket, ayrıca Honor akıllı telefon sahiplerini sevindirecek bir açıklamaya da imza attı ve Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 sürümünü alacak cihazların listesini açıkladı.
Bilmeyenler için Magic UI, Huawei’nin Honor akıllı telefonları için sunduğu bir tür arayüz yazılımı. Şirket, Huawei akıllı telefonlar için EMUI güncellemesini yayınlarken Honor kullanıcıları içinse Magic UI adı verilen bu yazılımı tercih ediyor.
Magic UI 3.0’ın dikkat çeken yenilikleri:
Yeni Android sürümünün yanı sıra Magic UI 3.0, yapay zekâ teknolojili kilit ekranı ve bildirim panelinin optimizasyonunu da beraberinde getiriyor. Kullanıcılarının uzun zamandır beklemekte olduğu bir özelliği bu sürüm ile getirecek olan Honor, güncelleme ile birlikte sistem genelinde yepyeni bir karanlık mod ve PC bağlantısıyla ilgili gelişmeleri de kullanıcılarına sunacak.
Tüm bunlara ek olarak Magic UI 3.0, ülkemizde pek kullanılmasa da Android Auto’nun alternatifi olan Huawei imzalı HiCar’ı da destekleyecek. Bu noktada Huawei, Android Auto ve Apple Car Play ile rekabet etmek için bu güncellemeyi Honor telefonlara yayınlıyor diyebiliriz.
Magic UI 3.0 güncellemesi alacak telefonlar:
- Honor 20
- Honor 20 Pro
- Honor 20i
- Honor V20
- Honor Magic 2
- Honor 10 Lite
Yukarıda belirtilen liste, güncellemeyi hâlihazırda almış olan veya çok yakında alacak olan telefonları içeriyor. Çinli şirket, bunlara ek olarak bir liste daha paylaştı ancak bu listede yer alan cihazların Magic UI 3.0 güncellemesini ne zaman alacağını net bir şekilde belirtmedi.
Önümüzdeki aylarda Magic UI 3.0 güncellemesi alacak telefonlar:
- Honor 10
- Honor V10
- Honor 8X
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
- Honor 20s
- Honor 20 Lite
İlk ve ikinci listedeki cihazlardan birine sahipseniz güncellemeleri telefonunuzun Ayarlar kısmından takip etmenizde yarar var. Ayrıca güncellemenin kademeli olarak dağıtılmasından dolayı aynı model cihazlarda güncelleme zamanlarında farklılık görülebilir.