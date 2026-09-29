HONOR, pil ömründen ziyade gelişmiş sağlık özelliklerine ve ekran teknolojisine odaklanan yeni akıllı saati Watch 6 Pro’yu tanıttı.

Türkiye’de de ilgi gören bir marka olan Çin merkezli HONOR, sunduğu üst düzey akıllı telefonlarıyla dikkat çeken bir marka olsa da farklı kategorilerden ürünlerle de karşımıza çıkıyor. Akıllı saatler de şüphesiz bunlardan biri. Şimdi ise şirket, amiral gemisi yeni akıllı saati Watch 6 Pro’yu tanıttı.

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HONOR Watch 6 Pro modeli, şirketin birkaç ay önce duyurduğu ve hatta yakın zamanda ülkemize de getirdiği Watch 6 serisine dahil oluyor. Ancak standart ve Plus versiyonların biraz daha üst bir modeli olduğunu söyleyebiliriz. Geleneksel saatleri aratmayan yuvarlak tasarım bu cihazda da mevcut.

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Karşınızda HONOR Watch 6 Pro

Saat, 46.3 mm x 46.3 mm x 11.6 mm boyutlarındaki kasasında 1,5 inç boyutunda ve 466 x 466 piksel çözünürlüğünde çift katmanlı bir OLED ekran taşıyor. Parlaklık tarafında da çok iddialı. Öyle ki 4.500 nit tepe parlaklığa ulaşabilen bir paneli var. Hatta ekranın daha küçük bir bölümünün aktif olduğu durumlarda ise 5.500 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu derece yüksek parlaklık değerleri, doğrudan güneş ışığı altında dahi ekran içeriğinin son derece net ve kolay biçimde okunabilmesine olanak tanıyor.

Honor Watch 6 Pro, standart akıllı saat işlevlerinin ötesine geçerek tamamen sağlık verilerinin takibine odaklanan bir yapı sunuyor. Cihaz bünyesinde 7/24 kalp atış hızı değişkenliği takibi, ikinci nesil tansiyon izleme sistemi ve sürekli kan şekeri takibi yapan sensörler var. Ayrıca güvenlik tarafında düşme/kaza algılama sistemine sahip. Saatin nabız tespitini tamamen kaybetmesi durumunda otomatik olarak devreye giren bir kalp durması alarm mekanizması da bulunuyor.

Saatin sunduğu 500 mAh kapasiteli batarya, Her Zaman Açık Ekran özelliği aktifken 7 güne kadar kullanım imkanı veriyor. Bütün sağlık takip işlevleri aynı anda devreye alındığında bu süre 4 güne düşerken, maksimum pil tasarrufu modunda ise kullanım süresi 18 güne kadar uzayabiliyor. Cihazın 240 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacağını belirtelim.