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35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

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HONOR, 35 gün pil ömrüyle gelen akıllı saati Watch 6'yı Türkiye'de satışa sundu.

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Büyük bataryalı telefonlarıyla son zamanlarda isminden çok söz ettiren HONOR, yalnızca telefonlar değil, farklı kategorilerden ürünleriyle de öne çıkmayı başarıyordu. Şirketin Watch 6 ismini verdiği akıllı saati de bunlardan biriydi.

Şimdi ise firma, bu model ile ilgili sevindirici bir hamle yaptı. Üst düzey özellikler ve uzun pil ömrüyle donatılan yeni akıllı saati Watch 6’yı resmen Türkiye’de satışa sundu. Gelin fiyatına ve özelliklerine bakalım.

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35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı
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HONOR Watch 6 Türkiye fiyatı ne kadar? Nasıl özellikleri var?

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Watch 6 modeli “Gölge Siyahı” ve “Alacakaranlık Kahvesi” renkleriyle sunuldu. Bu renklerin fiyatları sırasıyla 12.999 TL ve 13.999 TL. Ancak 2 bin TL’lik indirimle şu anda 11.999 TL ve 10.999 TL’ye satın alınabiliyorlar.

Cihazın ön yüzeyinde ise 1,46 inç büyüklüğünde, 60 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran bulunuyor. Geleneksel kol saati görünümlü yuvarlak bir ekran ile geldiğini belirtmek gerek. Bu ekran, açık havada yüksek görünürlük sunabilmek adına 3.000 nit tepe parlaklık değerine kadar ulaşabiliyor. Böylece aydınlık ortamlarda kolayca görebiliyorsunuz.

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HONOR Watch 6, bünyesinde barındırdığı 980 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya teknolojisi var. Bu da geleneksel lityum-iyon pillerle kıyaslandığında aynı fiziki hacimde daha yüksek enerji yoğunluğu elde edilmesine olanak tanıyor. Yani boyutu küçük tutarken pil ömrünü uzatabiliyor. Cihazın bunun sayesinde 35 güne varan bir kullanım süresi vaat ettiğini belirtelim.

Bunlar dışında aynı anda iki farklı akıllı telefona bağlanabilme, tümleşik bir hoparlör ve mikrofon donanımı, 120’den fazla spor modu, ses kayıtlarını metne dönüştürebilen ve isteğe bağlı olarak bu metinlerden özetler çıkarabilen yapay zekâ dest

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Akıllı Saat Honor

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