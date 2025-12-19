Tümü Webekno
Performans canavarı olacak Honor Win'in özellikleri ve AnTuTu puanı ortaya çıktı

Honor Win’in performans detayları sızdırıldı. Snapdragon 8 Elite Gen 5’li cihaz, AnTuTu v10’da 4.409.382 puan alarak mobil performansta yeni bir seviye gösterdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Gizmochina’nın paylaştığı sızıntıya göre Honor Win, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle AnTuTu v10 testinde 4.409.382 puan aldı. Bu skor, güncel Android amiral gemilerinin büyük bölümünü açık ara geride bırakıyor.

Cihazın bu seviyeye ulaşmasında 16 GB LPDDR5X Ultra RAM (10.7 Gbps) ve UFS 4.1 depolama önemli rol oynuyor. Testlerin, 16 GB fiziksel RAM + 16 GB sanal RAM ile yapıldığı belirtiliyor. Honor ayrıca cihazın 5 saat boyunca stabil yüksek performans sunabildiğini iddia ediyor.

Honor Win’in diğer dikkat çeken özellikleri arasında 6.83 inç 185 Hz OLED ekran, 10.000 mAh batarya, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarj yer alıyor. Tüm bu veriler, Honor Win’in 2025’in en güçlü oyun ve performans telefonlarından biri olmaya aday olduğunu gösteriyor.

YORUMLAR

Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
EN ÇOK OKUNANLAR

