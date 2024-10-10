Honor X5b, Google Play Console'da listelenerek teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekti. Çok yakında piyasada olacak.

Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor X5b’yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün ise Google Play Console’da listelendiği görüldü.

Honor X5b'nin Google Play Console'da listelenmiş olması, çok yakında piyasaya sürüleceğini de gösteriyor. Aynı zamanda teknik özellikler hakkında ne beklememiz gerektiğine dair net bir fikir sunuyor.

Honor X5b’nin detayları neler?

Honor X5b, GFY-LX2P model numarasıyla kayıtlara geçti. Cihaz, damla çentikli bir ekran tasarımıyla geliyor ve oldukça kalın çerçevelere sahip. MediaTek Helio G36 işlemcisi ile donatılan telefon, 4 GB RAM ile destekleniyor. Kutusundan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak olan X5b, 720x1,620 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran sunuyor.

Ekranın hangi teknolojiye sahip olduğu henüz netlik kazanmasa da, mevcut özellikler göz önüne alındığında LCD panel kullanılması muhtemel. Honor’un daha önce tanıttığı X6b modeline benzer bir tasarıma sahip olan X5b, bu modelin hemen altında konumlanıyor. Çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen bu model şimdiden merak konusu.