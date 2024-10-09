HONOR, yaklaşmakta olan X60 serisi telefonlarını ön siparişe açtı. Henüz duyurusu bile yapılmayan telefonlar, şimdiden satın alınabiliyor.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, bir süredir gündemde olduğu X60 serisi ile ilgili dikkat çeken bir hamle yaptı. Telefonları 16 Ekim'de duyuracağını açıklayan şirket, resmî internet sitesi üzerinden ön sipariş sürecini resmen başlattı. Böylelikle henüz duyurulmamış telefonların bazı özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu.

HONOR'un resmî internet sitesinde yer alan bilgiye göre X60 ve X60 Pro, 8 GB'den başlayan RAM kapasitesine sahip olacaklar. Depolama alanı cephesinde ise 512 GB'ye kadar seçenekle karşılaşacağız. HONOR X60 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü, uydu bağlantı desteği de sunacak. Bu da telefonu, uydu bağlantı desteği sunan ilk amiral gemisi olmayan telefonu yapacak.

HONOR X60 Pro böyle görünecek

HONOR X60 Pro'nun pek çok özelliği henüz belli değil. Ancak temel modelin 6.8 inç boyutlu FHD+ ekranla donatılacağı, MediaTek Dimensity 7025 işlemciden güç alacağı biliniyor. 35W hızlı şarj desteğine sahip 5.800 mAh kapasiteli batarya, Android 14 ve 108 MP ana kamera gibi özellikler de çoktan sızdırılmış durumda.

HONOR X60'ın tasarımı ise böyle olacak:

Yeni telefonlar, HONOR'un resmî internet sitesinde ön siparişe açılmış olsalar da fiyatlarına ilişkin bir bilgi yok. Telefonları bugünden ön sipariş vermek isteyen tüketicilerin ufak bir depozito ödemeleri gerekiyor.