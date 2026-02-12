Dimensity 6300 İşlemci ve 50 MP Kamerayla Gelen Sudan Ucuz Telefon HONOR X6d Duyuruldu

HONOR, yeni bütçe dostu telefonu X6d'yi resmen duyurdu. Cihaz, aşırı uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Son zamanların yükselen markalarından biri olan HONOR, düzenli olarak yeni telefonlarını bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise şirket, giriş seviyede konumlanan 5G telefonu HONOR X6d modelini sessiz sedasız tanıttı. Cihaz, uygun fiyata dikkat çeken özellikler sunan bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Bütçe dostu telefon HONOR X6D arkasında sol üst tarafa dikdörtgen bir ada içine yerleştirilen bir kamera kurulumu görüyoruz. Ön tarafta ise artık eski bir tasarım olan çentikli ekran tercih edilmiş.

HONOR X6d neler sunuyor?

HONOR X6d modelinde 6,75 inç boyutunda 720p+ çözünürlük sunan LCD bir ekran var. Cihaz MediaTek’in giriş-orta segment işlemcisi Dimensity 6300’den güç alıyor. Ona 4 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Telefon, kutudan Android 15 tabanlı MagicOS sürümüyle çıkıyor.

Cihazın arka tarafında 50 MP’lik f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera var. Önde ise 5 MP’lik f/2.2 açıklıkta bir selfie kamerası bulunuyor. Bataryası 5.260 mAh olarak açıklandı. Fiyatı ise yalnızca 138 dolar.

HONOR X6d teknik özellikleri