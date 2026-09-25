HONOR, 11.000 mAh gibi devasa kapasiteye sahip bir bataryayla gelen X9e Pro modelini resmen tanıttı.

Silikon karbon teknolojisi sayesinde devasa bataryalı telefonlar tanıtarak çok ilgi gören bir markaya dönüşen HONOR, şimdi de yine sınırları zorlayan bir model ile karşımıza çıktı. Firma, X9e Pro verilen yeni telefonunu resmen tanıttı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

X9e Pro modeli, “akü gibi batarya” tabirine uyan çok büyük bir bataryayla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Cihazın arka tarafından ortada yuvarlak ada içine yerleştirilmiş kamera tasarımı, önünde ise delikli ekran bulunuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

HONOR X9e Pro neler sunuyor?

Ekran İşlemci RAM Depolama Arka kamera Ön kamera Batarya İşletim sistemi

Cihazda 6,8 inç büyüklüğünde, 2788 x 1280 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel var. Ekran tamı tamına 10.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Bu da doğrudan güneş ışığı altında dahi ekran içeriğinin son derece rahat bir şekilde görüntülenebilmesi anlamına geliyor. Ekran yüzeyi Gorilla Glass Victus 2 camı ile korunurken Honor’un açıklamalarına göre telefon, 3 metreye kadar olan yüksekliklerden düşmelere karşı direnç gösterecek yapıda tasarlandı. IP66, IP68, IP69 ve IP69K toz ve su geçirmezlik derecelendirmelerine sahip.

Telefon, gücünü Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 8 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş. Kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çıktığını belirtelim. Kamera kurulumunda 108 MP’lik ana kamera ve 5 MP’lik ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise 16 MP’lik selfie kamerası mevcut.

Gelelim en önemli özelliği olan bataryasına. Telefonda 11.000 mAh kapasitesinde dev bir batarya bulunuyor. Bu dev pil, 80W kablolu hızlı şarj desteğinin yanı sıra 27W ters şarj imkânı sunuyor. Şirket, bu pil ile telefonun tek şarjla 66 saat video ve 164 saat müzik oynatabildiğini aktarmış. Ayrıca bataryanın 6 yıla kadar sağlık durumunu koruyacak şekilde tasarlandığı da eklenmiş.

HONOR X9e Pro, 465 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. En üst versiyonu ise 590 dolara müşterilere sunuluyor.