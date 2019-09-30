Honor'un Gizemli Note Modeli, 3C Sertifikası Aldı

Önümüzdeki aylarda V30 modelini tanıtması beklenen Huawei'nin alt markası Honor, bugün ortaya çıkan bir sertifikaya göre V30'un yanında Note ailesine ait yepyeni bir telefon daha tanıtacak. Gelin bu sürpriz cihazın ortaya çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Honor, uygun fiyatlı telefonu V20’yi geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürmüştü. Aradan geçen zamanın ardından V30’ların da bu yılın aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak ortaya çıkan bir sertifika, V30’a ek olarak Note serisine dâhil olacak bir cihazın daha tanıtılacağını ve tanıtımın ise önümüzdeki ekim ayının sonlarına doğru yapılacağını söylüyor.

Honor Note ailesinin son üyesi olması beklenen ve LRA-AL00 model numarasını taşıyan bu cihaz, Çin’in bir sertifika ajansı tarafından onaylandı. Cihazın özellikleri tam olarak bilinmese de sızdırılan özelliklere göre telefon, orta sınıf bir cihaz olacak.

Note 30 olması beklenen cihaz, orta segment özelliklerle gelecek:

Ortaya çıkan görsellere göre gücünü Kirin 810 yonga setinden alacak olan bu telefon, arka tarafında ise 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip olacak. Bu noktada telefon, şirketin 64 MP çözünürlüğe sahip olacak ilk telefonu olabilir. Ayrıca paylaşılan sertifika, cihazın 20 W şarj cihazıyla birlikte gönderileceğini de ortaya çıkardı.

Özelliklerinden de anlaşılacağı üzere bir amiral gemisi olmayan bu telefon, orta segment bir cihaz olarak piyasaya sürülecek ve fiyatlandırmada da bu yönde bir politika izlenecek. Ortaya atılan iddialar, cihazın tanıtımı konusunda da çok fazla beklemeyeceğimizi ve ekim ayının sonlarına doğru yapılacak olan bir tanıtımda Honor V30 ve adı henüz bilinmeyen bu cihazın birlikte tanıtılacağını söylüyor.

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Honor V30’un ekran tasarımı, geçtiğimiz gün Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da ortaya çıkmıştı. Paylaşılan fotoğraflara göre hafif kavisli bir ekranın yanı sıra cihazda herhangi bir çentik tasarımı bulunmuyordu. Cihazın kameraları ise Samsung S10+’tan aşina olduğumuz tasarımın aksine ekranın sağ üst köşesine değil, sol üst köşesine yerleştirilmişti.