İddia: Honor Vera 30’un Ekranı Ortaya Çıktı

Honor’un 5G destekli Kirin 990 işlemcisini ilk defa kullanacak olan telefonu Vera 30’un ekranı olduğu iddia edilen bir fotoğraf, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşıldı.

Honor’un yeni amiral gemisi olacak olan ve son teknoloji 5G destekli Kirin 990 işlemcisinden güç alacak Honor Vera 30 çok yakında piyasaya sürülecek. Honor amiral gemisi Vera 30’un nasıl özelliklerle geleceği henüz tam anlamıyla bilinmiyorken Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan bir fotoğraf, Vera 30’un ekran panelini bizlere gösteriyor.

Yayınlanan bu fotoğrafa göre, Honor Vera 30’un oldukça ince çerçeveli bir ekrana sahip olabileceği görülüyor. Bunun yanında dikkat çeken bir ayrıntı ise ekranda yer alan delikli kamera tasarımı. Bu kamera tasarımı daha önce Samsung Galaxy S10+ modelinde gördüğümüz tasarımla büyük benzerlik gösteriyor. Ön ekrana gömülü şekilde gelen iki adet kamera bulunuyor, ancak bu kameranın konumu Samsung Galaxy S10+’dan farklı. Honor, bu kameraları sağ üst köşeden ziyade sol üst köşeye konumlandırmış durumda.

Weibo'da paylaşılan fotoğraf:

Ortaya çıkan bu fotoğrafa göre ekran tipinin ne olacağını henüz bilemiyoruz, ancak Honor’un yeni amiral gemisi için AMOLED panellere geçmesi oldukça olası. Honor, yeni telefonunda AMOLED bir panel kullanırsa ekrandan parmak izi okuma özelliğini Vera 30 modelinde görebiliriz.

Vera 30 modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz net olarak bilinmiyor fakat Honor, V20 modellerini geçen senenin aralık ayında piyasaya sürmüştü. Eğer Honor geçen seneki programı bu sene de uygularsa Honor Vera 30 için iki ay daha beklememiz gerekecek.