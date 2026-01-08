Katlanarak Bluetooth Hoparlöre Dönüşebilen Kablosuz Kulaklık "Neo" Tanıtıldı [Video]

TDM isimli yeni bir şirket, CES 2026'da Neo isimli bir kulaklık tanıttı. Bu kulaklık, katlanarak kompakt bir hoparlöre dönüşebiliyor.

9 Ocak gününe kadar devam edecek CES 2026 fuarında şimdiye kadar birçok ilginç ürün ve teknolojiyle karşı karşıya kalmıştık. Bunlar arasına bir yenisi daha eklendi. TDM ismi verilen yeni bir şirket, eşsiz bir özelliğe sahip olan ilk kulaklıklarını fuarda tanıttı. Bu kulaklık Neo ismini alıyor.

Neo modeli, ilk bakışta herhangi bir kulak üstü kulaklıkla aynı gibi görünüyor. Ancak bu cihaz, ekstra esnek bir bant içeriyor ve bu şekilde katlanarak kompakt bir kablosuz hoparlöre dönüşebiliyor. Evet, normal hâliyle kulaklık olarak hem de katlı hâliyle bir hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz.

Hem hoparlör hem de kulaklık olarak kullanabileceksiniz, 200 gün pil ömrü sunacak

Hem kulaklık hem hoparlör olan kulaklık fikri aslında pek yeni değil. Ancak Neo’yu eşsiz kılan, katlanarak kompakt bir hâle gelip bunu yapabilmesi. Ayrıca cihazda kulaklık modunda kapakların iç kısmında bulunan bir çift 40 mm sürücü kullanılıyor, böylece dinleme deneyiminiz gizli kalıyor.

Neo’nun üzerindeki düğmeye bastığınızda veya direkt cihazı katladığınızda ise onu hoparlör moduna geçirebiliyorsunuz. Bu moddayken iç sürücüler kapatılıyor, onlar yerine dışa dönük ikinci bir çift 40 mm sürücüyü etkinleşerek müziğin sesinin dışarıya verilmesi sağlanıyor.

Dikkat çeken bir diğer özelliği ise pil ömrü. TDM’ye göre cihaz, kulaklık modundayken 200 güne kadar çıkan pil ömrü sunabilecek. Ancak hoparlör modunda bu süre ciddi oranda düşerek 10 saate geriliyor. Neo’da 1.500 mAh’lik bir çift batarya bulunduğunu belirtelim. Ayrıca Bluetooth 6 ve 3.5 mm kablo desteği de var. Aramalar, sesli asistanlara erişme gibi işlevler için mikrofonu olduğunu da eklemeden geçmemek gerek.

Siyah ve beyaz renklerde sunulması beklenen TDM Neo modelinin Kickstarter kitlesel fonlama kampanyası aracılığıyla satışa sunulması hedefleniyor. Cihazın fiyatı ise 249 olarak belirlenmiş.