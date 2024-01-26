Horizon Forbidden West Complete Edition, PC oyuncuları için de ön siparişe açıldı. Epic Games, yerel fiyatlandırma avantajıyla yine Steam'in bir adım önüne geçmiş durumda.

Guerrilla Games tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment'ın orijinal oyunu olarak yayımlanan Horizon Forbidden West için geçtiğimi eylül ayında "Complete Edition" adında yeni bir sürüm duyurulmuştu. Hem PlayStation hem de PC için yayımlanacak bu sürüm, oyun için yeni bir genişletme paketi de içeriyordu.

Horizon Forbidden West Complete Edition, PlayStation Store'un ardından nihayet Steam ve Epic Games'te de ön siparişe açıldı. Böylece oyunu bırakanları dahi geri döndürebilecek "Complete Edition" sürümünün PC fiyatını öğrenmiş olduk.

Horizon Forbidden West Complete Edition fiyatı

PlayStation - 1.749,00 TL

- 1.749,00 TL Steam - 59,99 (1.818 TL)

- 59,99 (1.818 TL) Epic Games - 1.499 TL

Horizon Forbidden West Complete Edition çıkış tarihi

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Horizon Forbidden West Complete Edition, 21 Mart 2024 tarihinde çıkış yapacak.

Horizon Forbidden West Complete Edition neler içeriyor?

Horizon Forbidden West

Burning Shores genişlemesi

Carja Elit Behemoth Kıyafeti ve Yayı

Nora Elit Yıldırım Kıyafeti ve Sapanı

Sanat Kitabı, Çizgi Roman ve Müzikler

Oyun içi kaynak paketi

Poz ve yüz boyası (Fotoğraf Modu)

Alfa Pençeadım Çarpışma oyunu parçası

Horizon Forbidden West Complete Edition tanıtım videosu