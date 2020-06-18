Horizon Forbidden West’ten 2 Yeni PS5 Ekran Görüntüsü Geldi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen PlayStation 5 lansmanında karşımıza çıkan Horizon Forbidden West oyununun yapımcıları, iki yeni ekran görüntüsü paylaştı. Oyun, 2021’de çıkacak.

PlayStation 5 tanıtım etkinliğinde, Sony’nin yeni nesil konsolunda oynayabileceğimiz oyunları da çok kısa da olsa görme fırsatı bulmuştuk. Etkinlikte açıklanan oyunlardan biri de Horizon: Forbidden West adlı oyundu.

İlk oyunun sonunda bir noktada gideceğimizden emin olduğumuz yeni bölge, kendi oyunuyla birlikte PS5’e gelecek. O zamana kadar hayranların ilgisini canlı tutmak isteyen yapımcı Guerilla Games, iki yeni ekran görüntüsü paylaştı.

Manzaranın tadını çıkarın:

“İki yeni ekran görüntüsüyle gözlerinize ziyafet çekin! Bu mekânları Horizon Forbidden West’te keşfedin”

Horizon zaten grafiklerinin kalitesi ve sunduğu dünyanın güzelliğiyle bilinen bir oyundu. PlayStation 5’in sahip olacağı ışın izleme teknolojisi gibi gelişmiş özelliklerin sağladığı imkânlar, Guerilla Games’e muhteşem manzaralar oluşturma şansı vermiş.

Oyunun yapımcısı olan Guerilla Games, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni ekran görüntülerini de gösterdi. Görsellerin her ikisinin de farklı tonlarda olması, oyunun içerik zenginliğini de gösteriyor.

Yeni keşfiler:

Sony daha önce oyunun 'dev fırtınalar tarafından hırpalanmış uzak topraklarda' geçeceğini ifade etmişti. Oyuncular bu oyunda plajlardan çöllere ve dağlara kadar çok farklı bölgelere yolculuk yapacağımızı söylüyor. Bir nevi Amerika’yı yeniden keşfeden öncüler olacağız.

Oyunun en başından beri PlayStation 5’e çıkması bekleniyordu. Böylece oyun içi görüntülerde ve oyunun genel yapısında yeni konsolun sağladığı avantajları kullanmak mümkün olacaktı. Yapımcılara göre oyunda herhangi bir bekleme ekranı olmayacak, hatta bu durum hızlı seyahat özelliğini kullandığımızda bile değişmeyecek.

Horizon Forbidden West aynı zamanda PlayStation 5 ile eş zamanlı çıkmayacak olan oyunlardan biri. Gelecek yıl piyasaya sürülecek olan yapımın tam çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Öte yandan ilk oyunun gördüğü ilgi ve yeni yayınlanan görseller bu yapımın büyük başarı yakalayabileceğini gösteriyor.