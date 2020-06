Horizon: Forbidden West’in “Neredeyse” Yükleme Ekranı Yok

Sony’nin PS5’e çıkaracağı yeni oyunu Horizon: Forbidden West için paylaşılan yeni videoda, yükleme ekranının “neredeyse” hiç olmayacağı açıklandı. PS5’in bünyesinde bulunacak yeni SSD, yükleme ekranı konusunda oyun geliştiricilerine büyük kolaylık sunacak.

Sony’nin yeni oyun konsolu PS5’le birlikte pek çok yeni oyunun da duyurusu yapıldı. Bu oyunlar arasında ilgi çeken oyunlardan biri de Horizon Zero Dawn’ın yeni oyunu Horizon: Forbidden West oldu. Son derece sağlam grafiklerle geleceği düşünülen oyunun PS5’in tüm gücünden faydalanması bekleniyor. Oyun, yeni konsoldan sadece grafiksel anlamda yararlanmayacak, ayrıca SSD’sini de yükleme süresi için kullanacak.

Guerilla tarafından geliştirilen oyunun, SSD’den aldığı güçle neredeyse yükleme süresine sahip olmayacağı açıklandı. PlayStation tarafından paylaşılan bir videoda, oyun direktörü Mathijs de Jonge önemli açıklamalar yaptı. Oyunda öldüğünüzde veya checkpoint alanlarına geri döndüğünüzde yükleme hızlarının neredeyse hiç olmayacağını söyleyen Jonge, oyuncular arasında büyük bir beklenti oluşmasını sağladı.

Horizon: Forbidden West gibi keşfedilmeyi bekleyen devasa açık dünyaya sahip oyunlarda yükleme süreleri her zaman problem olmuştur. GTA 5, The Witcher 3 gibi oyunlar, her ne kadar çok başarılı oyunlar olsalar da yükleme süreleriyle büyük eleştiriler almıştır. Sony, PS5’le beraber yükleme sürelerini ortadan kaldırmayı başarırsa oyun deneyimi açısından çok önemli bir iş başaracak gibi görünüyor.

PS5 oyunları yükleme yapmadan çalışacak

Sony’nin PS5’le birlikte kullanacağı SSD, pek çok oyun geliştiricisinin de işini kolaylaştırdı. Guerilla dışında Capcom da Resident Evil Village’in PS5’te yükleme süresine sahip olmayacağını söylemişti. Benzer bir duyuru da 2K Sport’un oyunu NBA 2K21 için gelmişti. 2K Sports, NBA 2K21 için “büyük ölçüde iyileştirilmiş yükleme hızına” sahip olacağını duyurmuştu. Peki sizler PS5 oyunlarında yükleme ekranının olmamasını bir avantaj olarak görüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz.