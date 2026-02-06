Tümü Webekno
Horizon Evreninde Geçen Yeni Oyun Horizon Hunters Gathering Duyuruldu!

Sony, Horizon Hunters Gathering isimli yeni oyununu resmen duyurdu. PlayStation 5 ve PC için geliştirilen oyun, adından da anlaşılabileceği üzere Horizon evreninde geçiyor. Peki Horizon Hunters Gathering neler sunuyor? Fiyatı ve sistem gereksinimleri nasıl?

Horizon Evreninde Geçen Yeni Oyun Horizon Hunters Gathering Duyuruldu!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, Horizon evreninde geçen yeni oyunu "Horizon Hunters Gathering"i resmen duyurdu. Horizon'un yaratıcısı Guerrilla Games tarafından geliştirilmekte olan oyun, oyunseverlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

PlayStation 5 ile PC platformları için geliştirilen Horizon Hunters Gathering, Horizon evreninde geçmeye devam edecek olsa da grafikleri ile bambaşka bir oyunmuş gibi görünecek. Ayrıca Horizon serisi genel olarak tek oyunculu bir yapıda olsa da Horizon Hunters Gathering, çok oyunculu bir yapıya sahip olacak.

Horizon Hunters Gathering neler sunacak?

Başlıksız-1

Sony'nin resmî açıklamasına göre yaklaşmakta olan oyunda 3 farklı karakter bulunacak ve bu karakterlerden bir ekip kurulacak. Ekibinizle birlikte oyuna başladığınız zaman bir dizi makine ve yaratığı alt etmeye çalışacaksınız. Bu karakterler, Horizon serisinin diğer oyunlarındaki gibi beceri temelli bir deneyim sunacaklar. Oyunda şu an için Türkçe dil desteği bulunmayacağını belirtelim.

Horizon Hunters Gathering fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi

Horizon Hunters Gathering için PlayStation ve Steam'de listeleme sayfaları oluşturuldu. Ancak bu sayfalarda fiyat, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihine ilişkin bir detay bulunmuyor. Sony'nin ilerleyen dönemlerde yeni fragmanlar yayımlamasını ve bu detayları tüm oyunseverler ile paylaşmasını bekliyoruz.

