Horizon Evreninin Yeni Çok Oyunculu Oyunu Horizon Hunters Gathering'in Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Sony'nin Horizon evreninde geçecek yeni oyunu Horizon Hunters Gathering'e dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Guerrilla Games’in ustalık eseri Horizon evreni, bu kez bizleri yalnız bir avcının hikâyesinden alıp, omuz omuza mücadele edeceğimiz destansı bir taktiksel savaşa davet ediyor. Horizon Zero Dawn ve Forbidden West’in büyüleyici dünyasını, Monster Hunter esintileri taşıyan dinamik bir co-op deneyimiyle harmanlayan Horizon Hunters Gathering, makinelerin hüküm sürdüğü o vahşi doğaya arkadaşlarınızla birlikte meydan okuma şansı sunuyor.

Aloy’un dünyasında kendi efsanesini yazmak isteyenler için Horizon Hunters Gathering'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Horizon Hunters Gathering fragmanı

Horizon Hunters Gathering konusu

Horizon Hunters Gathering, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi kıyamet sonrası bir dünyada, doğanın ve makinelerin iç içe geçtiği o eşsiz atmosferde geçiyor ancak bu kez hikâye sadece Aloy etrafında dönmüyor. Oyun, "insanlığın ölümcül makinelere karşı son savunma hattı" olarak nitelendirilen bir grup kahraman avcıya odaklanıyor.

Guerrilla Games'in açıklamalarına göre oyun, Horizon evreninin "canon" hikâyesinin bir parçası olacak. Yani burada yaşadığımız olaylar ana hikâye ile bağlantılı. Oyuncular, yeni tehditler ve gizemlerle dolu bir dünyada, makinelerin neden daha saldırganlaştığını ve ortaya çıkan yeni tehlikeleri araştırırken, kendi karakterlerinin kişisel hikâyelerini ve motivasyonlarını da keşfedecekler.

Horizon Hunters Gathering nasıl bir oyun?

Horizon Hunters Gathering, temelinde 3 oyunculu bir co-op aksiyon oyunudur. Oynanış yapısı itibarıyla serinin hayranlarının aşina olduğu taktiksel, zayıf nokta odaklı dövüş sistemini korurken, bunu takım oyununa entegre ediyor.

Sınıf ve Rol Sistemi : Her oyuncu sadece bir "Aloy kopyası" değil. Kendine has silahları, yetenekleri ve oyun tarzı olan farklı "Avcı" sınıflarını seçebiliyor. Kimi yakın dövüşte tank rolü üstlenirken, kimi uzaktan tuzak veya hasar odaklı oynayabiliyor.

: Her oyuncu sadece bir "Aloy kopyası" değil. Kendine has silahları, yetenekleri ve oyun tarzı olan farklı "Avcı" sınıflarını seçebiliyor. Kimi yakın dövüşte tank rolü üstlenirken, kimi uzaktan tuzak veya hasar odaklı oynayabiliyor. Rogue-lite Öğeler : Oyunda bir "rogue-lite" gelişim sistemi bulunuyor. Bu, her ava çıktığınızda farklı avantajlar ve güçlendirmelerle karşılaşarak stratejinizi sürekli değiştirmeniz gerekeceği anlamına geliyor.

: Oyunda bir "rogue-lite" gelişim sistemi bulunuyor. Bu, her ava çıktığınızda farklı avantajlar ve güçlendirmelerle karşılaşarak stratejinizi sürekli değiştirmeniz gerekeceği anlamına geliyor. Taktiksel Avcılık : Tıpkı Monster Hunter serisinde olduğu gibi devasa makinelere karşı körü körüne saldırmak yerine takım arkadaşlarınızla koordineli olup, element etkilerini kullanmak ve parça kırmak zorundasınız.

: Tıpkı Monster Hunter serisinde olduğu gibi devasa makinelere karşı körü körüne saldırmak yerine takım arkadaşlarınızla koordineli olup, element etkilerini kullanmak ve parça kırmak zorundasınız. Sosyal Merkez (Hub): Görevler arasında oyuncuların toplandığı, ekipmanlarını geliştirdiği ve sosyalleştiği bir merkez bulunuyor.

Horizon Hunters Gathering çıkış tarihi

Oyun resmî olarak geçtiğimiz hafta duyuruldu ancak geliştirici stüdyo şimdilik çıkış tarihi vermiş değil.

Guerrilla Games, yakın süreçte ilk kapalı beta testlerinin başlayacağını duyurdu. Bu da tam sürümün 2026 sonları veya 2027 başları gibi piyasaya sürülebileceğine dair güçlü bir işaret.

Horizon Hunters Gathering hangi platformlarda var?

PC (Steam ve Epic Games)

PlayStation 5

En önemli detaylardan biri ise oyunun Cross-play ve Cross-progression desteğiyle gelecek olması. Yani PS5'teki bir arkadaşınızla PC üzerinden aynı takımda oynayabilir ve PlayStation Network hesabınızı bağlayarak ilerlemenizi platformlar arasında taşıyabilirsiniz.

Horizon Hunters Gathering fiyatı ne kadar?

Oyun henüz ön siparişe açılmadığından fiyatlandırmasına dair bir bilgi yok. Oyunun Steam ve PlayStation Store sayfaları açılmış olsa da henüz bir fiyat etiketi bulunmuyor.

Oyunun yapısı göz önüne alındığında iki ihtimal üzerinde duruluyor. Ya "Helldivers 2" gibi daha uygun fiyatlı çıkacak ya da oynaması ücretsiz bir model benimseyecek ancak prodüksiyon kalitesi düşünüldüğünde ücretli bir yapım olması daha muhtemel görünüyor.

Horizon Hunters Gathering sistem gereksinimleri

Oyun henüz geliştirme ve test aşamasında olduğu için resmî sistem gereksinimleri açıklanmış değil ancak oyunun motoru (Decima Engine) ve Horizon Forbidden West'in PC portu baz alındığında çok yüksek bir sistem gereksinimi isteyeceği düşünülmüyor.