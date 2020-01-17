PlayStation 4'e Özel 'Horizon: Zero Dawn', PC'ye Geliyor

Yeni gelen bilgilere göre PlayStatinon 4'e özel olarak geliştirilen Horizon: Zero Dawn, bu yıl PC platformu için de piyasaya sürülecek. Üstelik iddialara göre oyun hem Steam hem de Epic Games üzerinden satışa sunulacak. Ancak bilgiler, oyunla ilgili detaylı bir bilgiyi ortaya koymuyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından geliştirilen ve oyunseverlerin bir numaralı tercihi olan PlayStation 4, kendine özel pek çok oyuna sahip. PlayStation 4 için hazırlanan özel oyunlardan bir tanesi de "Guerrilla Games" tarafından geliştirilen "Horizon: Zero Dawn". 2017 yılında piyasaya sürülen oyun, PlayStation platformunun en sevilenleri arasında yer alıyor.

Şimdiyse PlayStation platformu için fazlasıyla popüler olan Horizon: Zero Dawn'ın PC versiyonunun yolda olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre Sony, bu oyunu 2020 yılının içinde PC platformu için hazır hale getirip hem Valve'ın sahip olduğu Steam hem de Steam'in en büyük rakibi Epic Games'te satışa sunacak.

Bir internet sitesinin yayınladığı haber aracılığıyla ortaya çıkan bu gelişme ile ilgili detaylı bir bilgi paylaşılmıyor. Örneğin Horizon: Zero Dawn'ın "Frozen Wilds" isimli ek paketinin, PC sürümde olup olmayacağı bilinmiyor. Ayrıca oyunun nasıl bir sistem gereksinimi isteyeceği bilinmezler arasında. Ancak PlayStation 4 için geliştirilen oyunda bulunan 30 fps sınırının, PC platformunda olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz.