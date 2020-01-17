Havaalanı Ekranına PlayStation Bağlatıp Oyun Oynayan Adam

ABD’de bulunan Portland Uluslararası Havaalanı’ndaki bir adam, uçağını beklemekten sıkılmış olacak ki, yanındaki PlayStation 4 konsolunu çantasından çıkararak, havaalanında bulunan bir bilgi ekranına bağlandı ve Apex Legends oynadı.

Havaalanlarında beklemek çoğu insan için oldukça sıkıcıdır. Hele bir de uçak rötar yaptıysa, bu durum bir tık daha can sıkıcı hale gelmeye başlar. ABD’de bulunan Portland Uluslararası Havaalanı’ndaki bir adam, bu can sıkıntısına oldukça ilginç bir çözüm buldu.

Haberimize konu olan adam, yanındaki PlayStation 4 konsolunu çantasından çıkararak, havaalanında bulunan bir bilgi ekranına bağlandı ve Apex Legends oynadı. Çevresindeki meraklı bakışlara rağmen oyununu yüksek konsantrasyonla oynamayı sürdüren adam, bu ilginç ‘hijack’ yöntemi ile havaalanı güvenliğini alarma geçirdi. Hijack, bilgisayar üzerindeki herhangi bir yazılımın sistemi ele geçirmesi anlamına geliyor.

Aşağıdaki fotoğrafta, PlayStation tutkusunun sınır tanımadığını görüyorsunuz

Elbette bu adamın yaptığı şey yazılımsal bir işlem gerektirmedi. Yaptığı tek şey, HDMI kablosunu havaalanındaki bilgi monitörüne takmak oldu. Yerel radyo istasyonu KXL’nin aktardığına göre söz konusu kişi, monitörlere taktığı kabloyu çıkarması gerektiğini söyleyen havaalanı güvenlikleriklerine gayet kibar bir şekilde bölümü bitirip bitiremeyeceğini sordu.

Red cevabı alan adam, havaalanındaki PlayStation keyfini sonlandırmak zorunda kaldı. Portland Uluslararası Havaalanı Kama Simonds, olayın havaalanlarında nelerin yapılmayacağına dair iyi bir hatırlatma olduğunu söyledi.