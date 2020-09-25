Horizon Zero Dawn, PC’de İlk Ay Ne Kadar Sattı?

Sony’nin exclusive oyunlarından Horizon Zero Dawn, PC’ye geldiği ilk ayda 718 bin adet kopya satmayı başardı. İlk olarak 2017’de PS4 için çıkan oyun, bu sayede hemen hemen The Witcher 3’ün ilk ayda elde ettiği satışa yakın bir performans gösterdi.

Sony, PS5’le uğraştığı son günlerde PS4’e çıkardığı ve büyük başarılar elde eden oyunu Horizon Zero Dawn’ı PC için de satışa sundu. İlk olarak 28 Şubat 2017’de PS4’e özel olarak piyasaya sürülen oyun, 3 yılın ardından 8 Ağustos 2020’de PC oyuncuları için de yayınlandı.

1 ayı aşkındır PC’de bulunan oyun, Sony’e bu süreçte çok güzel paralar kazandırdı. Horizon Zero Dawn’ın PC’deki satış rakamlarını paylaşan SuperData, popüler oyunun ilk ayında 716 bin adet satış yaptığını söyledi. Bu başarısıyla hemen hemen The Witcher III: Wild Hunt kadar satışa ulaşırken, Assassin’s Creed Odyssey, Death Stranding gibi oyunların ilk aydaki başarısından daha iyi bir sonuç elde etti. Sony’i fazlasıyla memnun eden bu durum şirketin diğer exclusive oyunlarını PC’ye çıkarması için güzel bir örnek oluşturabilir. Bu durum da en fazla PC oyuncularına yarayacaktır.

Horizon Zero Dawn, aslında ilk PC’ye çıktığında özellikle optimizasyon konusunda yaşadığı sıkıntılardan dolayı eleştirildi. Geçen sürede gelen güncellemelerle bu hataları aza indirgemeyi başaran Guerrilla Games, oyunun çıkmasının ardından çok uzun bir zaman geçmesine rağmen hala para kazanmaya devam ediyor.

Horizon Zero Dawn’ın nasıl bir oyun?

Horizon Zero Dawn, bizleri makinelerin kontrol ettiği bir geleceğe götürüyor. Esrarengiz bir dünyada Aloy karakteriyle maceralara atıldığımız oyun, ilk çıktığında gerek grafikleri gerekse de açık dünyada yapabileceğiniz seçeneklerle çok beğenilmişti. Peki sizler Sony’nin diğer oyunlarının PC için çıkmasını ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.