Horizon Zero Dawn, Geniş Açı Desteğiyle Gelecek

2017'de PlayStation 4'e özel bir oyun olarak piyasaya sunulan Horizon Zero Dawn, önümüzdeki yaz aylarında PC platformuna gelecek. Ortaya çıkan yeni bir ekran görüntüsü ise oyunun ultra geniş açıyı (3440 x 1440) destekleyeceğini gösteriyor.

Aksiyon RPG olarak tanımlayabileceğimiz video oyunu Horizon Zero Dawn, 2017 yılında PlayStation 4 platformu için piyasaya sunulmuştu. Oyuncuları mest eden grafiklere sahip olan oyun, böylece şimdiye dek PlayStation 4 için yapılmış oyunlar arasında sağlam bir yer edinmeyi başarmıştı. Bu noktada bu görsel şöleni yalnızca PS oyuncularına sunarak haksızlık etmek istemeyen Guerilla Games, geçtiğimiz günlerde oyunun PC platformu için çıkacağını açıklamıştı.

Valve bünyesinde bulunan Steam üzerinden önümüzdeki yaz aylarında PC oyuncularının beğenisine sunulacak olan oyunun, bu platformda nasıl görüneceği ise merak ediliyordu. Nitekim oyunun Steam sayfasında da yalnızca PS4’ten alınmış görüntülere yer veriliyordu. Ancak ortaya çıkan yeni bir ekran görüntüsü, oyunun PC’de nasıl görüneceğini gözler önüne serdi.

Horizon Zero Dawn, ultra geniş açıyı destekleyecek:

Oyunun yolda olan PC sürümüne ait görsel, PC platformunda geniş ekran desteğinin sunulacağını gösteriyor. Bu noktada oyunun geliştirici ekibi Guerilla Games’ten Anne van der Zanden, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen Horizon Zero Dawn’ın ultra geniş ekran desteğine sahip olup olmayacağı sorusuna da olumlu bir cevap vermişti.

2017’de piyasaya sürüldüğünden beri 10 milyondan fazla kopya satan Horizon Zero Dawn, üst düzey makinelerin dünyada dolaştığı ve insanların daha ilkel bir yaşama dönmelerini konu alıyor. O dönem içerisinde yaşayan insanlar, genellikle geliştirilmiş yaylar yardımıyla dünyada dolaşmakta olan makineleri avlıyorlar. Aloy adındaki genç bir kadın ise dünya hakkında daha çok şey öğrenmek için yolculuğa çıkıyor.

Şu anda Steam üzerinde yer alan Horizon Zero Dawn, 2020’nin yaz aylarında piyasaya sürülecek. Bu noktada oyunun Steam sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilir ve oyunla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.