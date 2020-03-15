Steam, Eş Zamanlı Oyuncu Rekorunu Kırdı

En popüler çevrimiçi oyun platformlarından bir tanesi olan Steam, cumartesi günü eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı. Çevrimiçi oyun mağazası, şubat ayında kırdığı bir önceki rekorunu yaklaşık 1 milyon kişiyle geçti.

Çevrimiçi oyun platformu denildiğinde akla ilk gelen platformlardan bir tanesi olan Steam, dün platformda eş zamanlı bulunan oyuncu rekorunu kırdı. Steam’in kendi bünyesinde bulunan oyun istatistikleri sayfasına göre, cumartesi günü (14.03.2020) Türkiye saati itibariyle 17.00 civarlarında tam 19.728.027 oyuncu Steam üzerinde aktifti.

Platform, bir önceki eş zamanlı oyuncu rekorunu da yine bu sene içerisinde kırmıştı. Steam’in bir önceki rekoru Şubat 2020’de kırılmıştı ve 18.801.944 oyuncu platformda aynı anda aktif durumdaydı. Steam, bu içerisinde neredeyse 1 milyon oyuncu kadar daha ilerletmiş oldu.

Oyunların anlık oyuncu sayıları

Tabii çevrimiçi oyun platformunun bu rekoru geliştirmesi, platformda yer alan bazı oyunların da anlık oyuncu rekorunu kırdıkları anlamına geliyor. Platformda en çok oynanan ilk oyun ise şöyle sıralandı:

Counter Strike: Global Offensive - 1.007.062

DOTA 2 - 694.829

PUBG - 525.462

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - 183.817

GTA V - 170.024

Monster Hunter: World: 131.574

ARK: Survival Evolved - 134.311

Destiny 2 - 118.432

Borderlands 3 - 78.467

Team Fortress 2 - 84.810

Steam’in yeni rekorunu kırmasının arkasındaki sebep ise birçok ülkede karantina uygulanmasına sebep olan Corona virüsü olabilir. Toplu etkinliklerin iptal edildiği ve insanlara evlerinden çıkmamalarına yönelik tembihlerin bulunduğu bu günlerde, insanlar oyun oynayacak bol bol boş vakit buluyordur. Siz de Steam ile ilgili istatistiklere buradan ulaşabilirsiniz.