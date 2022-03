Son sezonlarıyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmış olsa bile bir efsane haline gelmiş olan Game of Thrones'un spin-off'u olan House of the Dragon'un yayımlanacağı tarih açıklandı. Diziden bir de yeni görseller paylaşıldı.

Tutkulu hayranlarının da bileceği üzere Game of Thrones evreni, dizideki olaylarından 200 yıl öncesine, Demir Taht’ta Targaryen Hanedanı’nın oturduğu zamanlara odaklanan yeni dizisi ‘House of the Dragon’ ile geri dönüyor. HBO yapımı 10 bölümlük dizide, Westeros’u yöneten Targaryenleri, ‘Ejderhaların Dansı’ olarak da bilinen iç savaşa sürükleyen olaylar anlatılacak. Merakla beklenen diziden geçtiğimiz aylarda bir fragman yayımlanmış; televizyon serisinin uyarlandığı kitapların yazarı olan George R.R. Martin ise diziye dair yaptığı bir açıklamada son derece umut verici ifadeler kullanmıştı. Bugün ise HBO, yayımladığı House of the Dragon posterleriyle dizinin yayımlanacağı tarihi açıkladı ve bir de diziden yeni görseller paylaştı. Dizi, Ağustos'ta izleyicisiyle buluşacak: HBO, resmi Twitter sayfası üzerinden yayımladığı posterler ile House of the Dragon’ın sevenleriyle buluşacağı tarihin 21 Ağustos 2022 olduğunu açıkladı. Bununla birlikte kadrosunda Matt Smith, Paddy Considine, Emmy D’Arcy, Rhys Ifans, Olivia Cooke ve Fabien Frankel gibi isimlerin bulunduğu diziden bol bol yeni görsel de yayımlandı. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkma olan dizinin yapımcılığını ise yine Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor. Buna ek olarak Martin ve Vince Gerardis de yapımcı olarak yapımda yer alıyor. İLGİLİ HABER Game of Thrones Evreninde Geçecek House of the Dragon Dizisinden İlk Fotoğraflar Paylaşıldı Öte yandan HBO yetkilileri ise House of the Dragon’a oldukça güveniyor. HBO ve HBO Max şefi Casey Bloys, daha önce yaptığı bir açıklamada dizinin ikinci sezonunun çekilme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ifade etmişi ve "Genel olarak konuşursak, genellikle bir şeyi yayınlar ve nasıl olduğunu görürüz, ancak açıkçası, yarışta önde olduğumuzdan emin olmak için önceden hazırlıklar yapacağız" şeklinde kaydetmişti. İşte yayımlanan House of the Dragon posterleri Diziden yayımlanan görseller Sör Criston Cole, Fabien Frankel Prens Daemon Targaryen, Matt Smith Mysaria, Sonoya Mizuno Prenses Rhaenyra Targaryen, Emma D’Arcy Genç Rhaenyra ve genç Alicent, Milly Alcock ve Emily Carey Alicent Hightower, Olivia Cooke Kral Viserys Targaryen, Paddy Considine Otto Hightower, Rhys Ifans Lord Corlys Velaryon ve Prenses Rhaenys Targaryen, Steve Toussaint ve Eve Best

