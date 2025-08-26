18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek HOW-Hub of Warehouse Fuarı, yeni nesil depo sistemleri ve iç lojistik sektörünü tek çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor.

Hemen her sektöre dokunan istif makinaları sektörü, giderek artan ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık bir katkı sağlıyor. Türkiye'nin yeni nesil depo sistemleri ve iç lojistik alanındaki ilk ve tek fuarı olan HOW-Hub of Warehouse Fuarı’nın, inovatif çözümlere erişim sağlayan, sektörü birbirine bağlayan ve büyümeye yön veren bir platform olarak sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık organizatörlüğünde ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) iş birliği, AKDER, DEPODER, ENOSAD, LODER, TEDAR, CILT Türkiye, UTİKAD ve WiLAT’ın destekleri ve Stokport çözüm ortaklığı ile İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar, yeni nesil depo sistemleri ve iç lojistik sektörlerindeki en son gelişmelere ve yenilikçi yaklaşımlara projeksiyon tutacak.

Fuarda “Taşıma Teknolojileri, Depolama ve Raf Sistemleri, Depolar ve Operasyonlar için Paketleme Teknolojileri, Yazılım ve Otomasyon Çözümleri, Depo Çözümleri, Robot Teknolojileri, AGV ve AMR” ana ürün gruplarında, yeni nesil depo sistemleri ve iç lojistik sektörlerinin ürün ve çözümleri sergilenecek.

Türkiye'nin iç lojistik ve depo sistemleri alanındaki vizyonunu dünyaya tanıtacak

HOW-Hub of Warehouse Fuarı, tüm sektör paydaşlarının bir araya gelerek bilgi alışverişi yapabileceği ve en yeni teknolojileri deneyimleyebileceği eşsiz bir platform sunuyor. Fuar, yalnızca bugünün değil, geleceğin depo ve iç lojistik çözümlerine dair trendleri de şekillendirecek.

HOW-Hub of Warehouse, yalnızca bir ticaret fuarı değil, aynı zamanda yenilikçi çözümlerin ve iş birliklerinin geliştirileceği bir platform olacak. Türkiye'nin iç lojistik ve depo sistemleri alanındaki vizyonunu dünyaya tanıtmak için bir fırsat sunacak.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik trendlerine öncülük edecek

İç lojistik ve depo sistemleri alanında hız kazanan dijitalleşme süreci, otomasyon ve otonom sistemlerin yaygınlaşmasını tetikliyor. Robotik sistemler, depo operasyonlarına zaman tasarrufu getirirken operasyonel verimliliği de artırıyor. Türkiye'nin iç lojistik ve depo sistemleri alanındaki ilk ve tek büyük buluşması HOW-Hub of Warehouse Fuarı, sektörün dijitalleşme ve sürdürülebilirlik trendlerine öncülük ederek, ülke ekonomisine ve ihracatına önemli bir katma değer sağlayacak. Enerji verimliliği ve karbon nötr çözümler gibi kritik trendlerin ele alınacağı bir platform olacak.

Türkiye'nin iç lojistik ve depo sistemleri alanında sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olacak olan HOW-Hub of Warehouse Fuarı, yenilikçi çözümler ve sektördeki gelişmelerin keşfedilmesi için eşsiz bir platform sunuyor.

