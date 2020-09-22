HP, Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Duyurdu: İşte Fiyatları

HP, Pavilion serisindeki yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Intel'in 11. nesil ya da AMD'nin Ryzen 4000 serisi işlemcilerinden güç alan dizüstü bilgisayarlar, farklı donanım seçeneklerinde satın alınabiliyor. HP'nin yeni dizüstü bilgisayarları, ekim ayında satışa çıkacak.

ABD merkezli teknoloji devi HP, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Pavilion serisinden olan dizüstü bilgisayarları etkileyici kılan iki önemli husus var. Bunlardan bir tanesi dizüstü bilgisayarların Intel'in 11. nesil işlemcilerinden güç alıp, bu gücü Iris XE GPU'larla destekliyor olması. İkinci önemli husussa bu dizüstü bilgisayarlarda kullanılan bazı plastik parçaların, okyanuslara atılmış plastiklerin geri dönüşümünden imal edilmiş olması.

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarları; 13 inç, 14 inç ve 15 inç ekran büyüklükleriyle tercih edilebiliyor. Bu bağlamda 13 inç büyüklüğündeki versiyonu satın almak isteyen bir tüketici, 1080p veya 4K Ultra HD çözünürlük tercihinde bulunabiliyor. 14 ve 15 inç büyüklüğündeki versiyonlarda ise bu seçenek, 720p ya da 1080p ile sınırlandırılmış durumda.

HP'nin Pavilion serisindeki yeni dizüstü bilgisayarları işte böyle görünüyor

HP tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni dizüstü bilgisayarları, metal bir kasaya sahip. Yeni dizüstü bilgisayarlarında ayrım çizgilerini ortadan kaldıran şirket, bu sayede tek parçaymış gibi görünen bir yapı oluşturmuş durumda. Ayrıca çerçeve boyutunu da minimalize eden HP, 15 inçlik versiyonda yüzde 86'lık ekran gövde oranı sunmayı başarıyor. Yeni dizüstü bilgisayarların hoparlör koruma plastikleri ise okyanuslardaki atık plastikten geri dönüşümle elde edilmiş durumda.

HP, yeni dizüstü bilgisayarlarında fan tasarımını ve soğutma sistemini de yeniledi. Bu yenileme, hava akışını yüzde 27 oranında artırırken gürültüyü ise yüzde 16 oranında düşürüyor. Bu da kullanıcılara hem performans hem de kullanılabilirlik açısından çeşitli avantajlar sunuyor.

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarları yaklaşık 8.5 saat kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca kullanıcılar, bu dizüstü bilgisayarları sadece 45 dakika içerisinde yüzde 50 oranında şarj edebiliyorlar. Kullanıcılar, Intel Iris XE GPU'lardan fazlasına ihtiyaç duyduklarında, 14 inç ve 15 inçlik versiyonlarda Nvidia'nın GeForce MX450 GPU'larını tercih edebiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak HP, 15 inçlik versiyonun AMD Ryzen 4000 serisi işlemcilerle satın alınmasını da sağlıyor.

HP tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni dizüstü bilgisayarları, ekim ayı itibarıyla şirketin resmi internet sitesi üzerinden satın alınabilecek. Bu dizüstü bilgisayarların fiyatları ise şu şeklide olacak;