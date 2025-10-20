Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

HP Poly Voyager Focus 2 – Gelişmiş ANC Destekli Kablosuz Ofis Kulaklığı

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Uzaktan çalışanlar ve uzun saatler boyunca kulaklık takarak çalışanlar için mikrofonu ve 3 kademeli ANC özelliğiyle öne çıkan HP Poly Voyager Focus 2'yi inceliyoruz! Acoustic Fence ve Noise Block özellikleriyle üst seviye bir mikrofon performansı sunan kulaklığın tüm detayları bu videoda, iyi seyirler!

HP Poly Voyager Focus 2, profesyonel kullanıcıları hedefleyen üst düzey bir kablosuz kulaklık modeli olarak tasarlanmış. Yumuşak deri kulak yastıkları, ayarlanabilir kafa bandı ve dönebilen mikrofon kolu sayesinde uzun süreli kullanımda bile konforunu koruyor. Şık tasarımıyla ofis ortamlarına uyum sağlayan model, aynı zamanda manyetik şarj standı ve taşıma çantasıyla birlikte geliyor.

Kulaklığın en güçlü yanı, gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi. Üç farklı ANC seviyesiyle çevredeki gürültüyü etkin biçimde bastırırken, Acoustic Fence mikrofon sistemi yalnızca kullanıcının sesini yakalıyor. Böylece ister açık ofiste ister evden çalışırken, karşı tarafa net bir ses iletimi sağlanıyor. Ayrıca Bluetooth 5.1 bağlantısı sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor; örneğin bilgisayarda toplantıdayken telefondan gelen çağrılara da anında geçiş yapılabiliyor.

Performans tarafında ise cihaz tek şarjla 25 saate kadar konuşma ve 40 saate kadar dinleme süresi sunarak iş gününü rahatlıkla tamamlıyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 2 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor. Windows, macOS, Android ve iOS cihazlarla uyumlu olan Voyager Focus 2; Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlarla tam entegre çalışıyor. Türkiye’de ortalama 13.500 – 14.500 TL arasında satılan model, fiyatına karşın sunduğu konfor, uzun pil ömrü ve üst düzey ses kalitesiyle özellikle ofis çalışanları ve uzaktan toplantı yapanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Kablosuz Kulaklık

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim