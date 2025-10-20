HP Poly Voyager Focus 2 – Gelişmiş ANC Destekli Kablosuz Ofis Kulaklığı

Uzaktan çalışanlar ve uzun saatler boyunca kulaklık takarak çalışanlar için mikrofonu ve 3 kademeli ANC özelliğiyle öne çıkan HP Poly Voyager Focus 2'yi inceliyoruz! Acoustic Fence ve Noise Block özellikleriyle üst seviye bir mikrofon performansı sunan kulaklığın tüm detayları bu videoda, iyi seyirler!

HP Poly Voyager Focus 2, profesyonel kullanıcıları hedefleyen üst düzey bir kablosuz kulaklık modeli olarak tasarlanmış. Yumuşak deri kulak yastıkları, ayarlanabilir kafa bandı ve dönebilen mikrofon kolu sayesinde uzun süreli kullanımda bile konforunu koruyor. Şık tasarımıyla ofis ortamlarına uyum sağlayan model, aynı zamanda manyetik şarj standı ve taşıma çantasıyla birlikte geliyor.

Kulaklığın en güçlü yanı, gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi. Üç farklı ANC seviyesiyle çevredeki gürültüyü etkin biçimde bastırırken, Acoustic Fence mikrofon sistemi yalnızca kullanıcının sesini yakalıyor. Böylece ister açık ofiste ister evden çalışırken, karşı tarafa net bir ses iletimi sağlanıyor. Ayrıca Bluetooth 5.1 bağlantısı sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor; örneğin bilgisayarda toplantıdayken telefondan gelen çağrılara da anında geçiş yapılabiliyor.

Performans tarafında ise cihaz tek şarjla 25 saate kadar konuşma ve 40 saate kadar dinleme süresi sunarak iş gününü rahatlıkla tamamlıyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 2 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor. Windows, macOS, Android ve iOS cihazlarla uyumlu olan Voyager Focus 2; Microsoft Teams ve Zoom gibi platformlarla tam entegre çalışıyor. Türkiye’de ortalama 13.500 – 14.500 TL arasında satılan model, fiyatına karşın sunduğu konfor, uzun pil ömrü ve üst düzey ses kalitesiyle özellikle ofis çalışanları ve uzaktan toplantı yapanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.