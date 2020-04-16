HP, düzenlediği bir etkinlikle yeni dizüstü bilgisayarı ZBook Studio'yu duyurdu. 15.6 inç büyüklüğünde UHD çözünürlük sunan dizüstü bilgisayar, Nvidia Quadro RTX 5000 GPU'ya kadar grafik donanım seçenekleri sunuyor.

Bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan HP, düzenlediği bir etkinlikle yeni dizüstü bilgisayar modelini duyurdu. "ZBook Studio" olarak isimlendirilen bu dizüstü bilgisayar, gerek zarif tasarımı gerekse donanım özellikleri ile rakiplerine gözdağı veriyor. Dilerseniz hep birlikte, HP'nin yeni dizüstü bilgisayarını yakından tanıyalım.

HP ZBook Studio, 15.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Tüketiciler, bu dizüstü bilgisayara sahip olmak istedikleri takdirde UHD çözünürlük sunan HDR 400 destekli ya da yine UHD çözünürlük sunan HDR 500 destekli versiyonlardan bir tanesini tercih edebilecekler. HP, yeni dizüstü bilgisayarında DreamColor olarak isimlendirilen ekran teknolojisi kullanıyor.

Karşınızda HP ZBook Studio

ZBook Studio, ciddi anlamda güçlü bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan tüketicilere hitap eden bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. HP, her ne kadar bu dizüstü bilgisayar modelinin bazı özelliklerini açıklamamış olsa da uzmanlar, Intel Core i9 ya da Xeon işlemcilerin bu bilgisayara güç verdiğini ifade ediyorlar. HP'nin açıklamalarına göre bu dizüstü bilgisayar, farklı grafik donanım seçenekleri sunuyor ve maksimum Nvidia'nın Quadro RTX 5000 GPU seçeneği sunuyor.

HP, etkinlikte ZBook Studio'nun bir alt versiyonunu da duyurdu. "ZBook Create" olarak isimlendirilen bu dizüstü bilgisayar, temelinde ZBook Studio ile aynı. Ancak tüketiciler, ZBook Create modelini tercih etmek istediklerinde Nvidia'nın GeForce RTX 2080 Super mobil GPU'suna razı olacaklar. Yani her iki versiyon arasındaki tek fark, GPU olarak karşımıza çıkıyor. Ayırca her iki model de MIL-STD dayanıklılığı sunan alüminyum kasaya sahip olacak.

HP'nin duyurduğu ZBook Studio, şirketin önceki tasarımlarından yüzde 22 daha ince bir yapıya sahip. Ancak HP, bu ince yapıya rağmen yeni dizüstü bilgisayarında fazlasıyla güçlü bir soğutma sistemi kullanmış. Öyle ki şirket, bu bilgisayarında kendi "Z akıllı soğutması algoritması" ve "Z Power Slider" teknolojisi ile yeni bir soğutma bölmesi oluşturmuş. Üstelik tüketiciler, ihtiyaçları doğrultusunda soğutma sistemini özelleştirebiliyorlar.

HP tarafından yapılan açıklamalara göre ZBook Studio gerçekten de etkileyici bir bataryaya sahip. Şirket, yeni dizüstü bilgisayarındaki bataryanın tam 17.5 saat kullanım imkanı sunduğunu ifade ediyor. Ancak bu dizüstü bilgisayardaki güçlü GPU'yu düşündüğümüzde, 17.5 saatlik kullanım imkanının ne kadar gerçekçi olduğu konusunda bazı şüpheler oluşuyor.

HP tarafından yapılan açıklamalarda, ZBook Studio'nun bazı özelliklerinden bahsedilmediğini zaten söylemiştik. Şirket ne yazık ki yeni dizüstü bilgisayarının fiyatını da açıklamadı. Ancak HP, ZBook Studio ve ZBook Create'in ağustos ayı içerisinde piyasaya sürüleceğini söyledi. Bu açıklama, söz konusu dizüstü bilgisayarın fiyatını, ağustos ayında öğrenebileceğimizin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.