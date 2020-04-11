Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok işyeri evden çalışma modeline geçerken öğrenciler de uzaktan eğitime yöneldi. Bu dönemde bilgisayarlara olan talep artsa da pandemi nedeniyle tedarikte sorunlar yaşandı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri evinden dışarı çıkamıyor. Şirketler de bu dönemde evden çalışmaya yönelirken öğrencilerin de uzaktan eğitim alması için çalışmalar yapıldı.

Canalys’in araştırmasına göre 2020 yılının ilk çeyreğinde bilgisayarlara olan talep arttı, ancak Covid-19 nedeniyle yaşanan tedarik sorunlarından dolayı teslimat süreci tamamlanamadı.

Bilgisayar satışları %8 düştü

Bilgisayar satışları yılın ilk çeyreğinde %8 düştü, bu da 2012 yılındaki %12 düşüşten bu yana yaşanan en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Talep artmasına rağmen üreticilerin fabrikaları kısıtlı şekilde kullanabilmesi nedeniyle arz yeterli olmadı.

Bilgisayar üreticileri 2020 yılına başlarken, özellikle Intel işlemciler açısından sıkıntılı şekilde üretim yapıyordu. 10 nm mimariye geçişin başarısız olması nedeniyle yaşanan sorunların üzerinde Çin fabrikalarındaki Ay Yeni Yılı tatili de üstüne tuz biber olmuştu.

Üretimdeki yavaşlamaya arzdaki beklenmedik ve keskin artış da eklendiğinde durum hiç de iç açıcı değil. Karşılanamayan talep nedeniyle firmalar da ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu durum raporda da kendine yer buluyor.

Bilgisayar piyasasında yalnızca Dell büyüdü

Lenovo ve HP, 2020 yılının ilk çeyreğinde sırasıyla %23,9 ve %21,8 paya sahip oldu. Onun peşinden ise %19,6 ile Dell geldi. Dördüncü sıradaki Apple’ın pazar payı ise %6 gibi küçük bir oranda kaldı.

Sektörde büyümeyi başaran tek firma Dell oldu. Dell’in pozitif yönlü büyümesi ise sadece %1,1 oldu. Apple ise %21’lik düşüş ile karşılaştı. Bu düşüş de piyasadaki en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bu duruma tüketici açısından bakacak olursak, özellikle parça fiyatları önümüzdeki dönemde artış gösterebilir. Şirketler açısından bakarsak durum oldukça belirsiz, yılın ilerleyen döneminde üretimin daha da düşmesi bekleniyor. Koronavirüs salgınının sektörü derinden etkilediği biliniyor.