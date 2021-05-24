Kripto Para Borsası Binance, Türkiye İçin İş İlanı Yayınladı

Binance, İstanbul'daki ofisinde çalıştırmak üzere yeni elemanlar arıyor. 5 farklı pozisyon için ilan açan şirket, bu pozisyonlarda mühendis, pazarlama uzmanı ve müşteri temsilcisi gibi isimler çalıştıracak.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan ve Türkiye'de de aktif olarak hizmet veren Binance, ülkemizdeki varlığını genişletiyor. Bu bağlamda İstanbul'daki ofisi için yeni eleman arayışına giren Binance, böylelikle daha fazla kişiye istihdam sağlamış olacak. Peki Binance, Türkiye'de hangi pozisyonlarda eleman alacak?

Binance'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 5 farklı pozisyon için eleman arayışına girildi. Bu pozisyonlar; pazarlama, yazılım geliştirme, güvenlik ve müşteri hizmetleri gibi farklı alanlar olarak belirlenmiş durumda. Eğer şimdi bahsedeceğimiz pozisyonlara uygun bir eleman olduğunuzu düşünüyorsanız, sizler de Binance'a başvuru yapabilirsiniz.

İşte Binance'ın Türkiye'de aradığı pozisyonlar

Binance, müşteri hizmetleri birimine iki yeni eleman almayı düşünüyor. Bu elemanlardan bir tanesi Türkçe, diğeri ise Almanca dilinde çalışacak. Şirket, Almanlar için çalışacak müşteri temsilcisinin unvanının "uzman" olacağını belirtiyor. Ayrıca her iki pozisyon için de bazı koşullar sunuluyor. Özellikle de Almanca dilinde çalışacak uzmanın, en az 1 yıl deneyimli olması isteniyor.

Yazılım geliştirme birimine alınacak elemanla ilgili detaylara baktığımızda, bu pozisyonda çalışacak kişinin deneyimli bir mühendis olması gerektiğini görüyoruz. Şirket, Java ve MySQL konusunda uzmanlaşmış olan bu elemanı backend, yani arkayüz geliştiricisi olarak kullanacak.

Binance'ın arayışta olduğu bir diğer pozisyon ise pazarlama müdürü olarak karşımıza çıkıyor. Binance'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu pozisyonda çalışmaya başlayacak olan eleman, çeşitli kampanyaların düzenlenmesi ve bu kampanyaların yönetilmesi gibi işleri yürütecek.

Binance'ın Türkiye'de alacağı son pozisyon ise BT uzmanı olarak açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu pozisyona alınacak kişinin bir köprü görevi göreceği ifade ediliyor. Çalışan, borsayla ilgili bir aksaklık durumunda önce ne yapabileceğine bakacak, sonra da bu talebi gerekli birime yönlendirecek.

Eğer sizler de Binance'ın Türkiye'de çalıştıracağı elemanlardan bir tanesi olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak pozisyonları inceleyebilir ve başvuru yapabilirsiniz.