HSBC’nin Türkiye’den Çıkmayı Planladığı Ortaya Çıktı

Ünlü haber ajansı Reuters, bugün HSBC Bank ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Raporlara göre maliyet azaltma önlemleri almaya çalışan HSBC’nin Türkiye’den çıkmayı değerlendirdiği ortaya çıktı.

Genel olarak borsalardan finansal bilgiler ve dünya çapındaki şirketlerle ilgili haberler paylaşmasıyla bilinen Londra merkezli Reuters haber ajansı, bugün Türkiye’de uzun yıllardır hizmet eden bir banka kuruluşuyla ilgili bir haber paylaştı. Raporlara göre yaklaşık 30 yıldır Türk topraklarında hizmet veren ve dünyanın en büyük bankacılık kuruluşlarından biri olan HSBC Bank’ın Türkiye’den çekilmeyi planladığı ortaya çıktı.

HSBC’nin CEO konumunda geçici olarak bulunan Noel Quinn, banka için büyük çaplı maliyet azaltma önlemlerini almaya başladı. Maliyeti azaltmak için tasarrufa yönelen Noel Quinn’in bu bağlamda bankanın Türkiye’deki hizmetini keseceği ortaya çıktı. Daha önce takvimler 2015 yılını gösterirken Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerine son verme kararı alan ancak daha sonra bu karardan vazgeçen HSBC’nin Türkiye’den çekilme kararını tekrardan gündeme getirdiği söyleniyor.

Raporlara göre HSBC birkaç ülkeden daha çıkmayı planlıyor

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre HSBC, Türkiye dışında birkaç ülkeyle daha ilişiğini kesecek. Raporlara göre HSBC; Ermenistan, Yunanistan ve Umman’ın içerisinde bulunduğu birkaç ülkede daha küçülmeye gidebilir ve hatta geri çekilebilir. 80’den fazla ülkede hizmet veren HSBC, şimdilik konuyla ilgili herhangi bir açıklama veya görüş paylaşmadı.

1990 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren HSBC; kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı, bireysel bankacılık ve birikim yönetimi alanlarında hizmet gösteriyor. Türkiye topraklarında faaliyet gösteren ilk İngiltere merkezli banka olan HSBC, 2015’te geri çekilme kararı almasından ve daha sonra bu karardan vazgeçmesinden sonra yalnızca bir yılda 102 şubesini kapatmıştı ve Türkiye’de bulunan şube sayısını 89’a kadar düşürmüştü. Türkiye’ye ilk olarak Midland Bank A.Ş. ismiyle giren ve 2001 yılında kriz nedeniyle batan Demirbank’ı satın alarak günümüze HSBC ismiyle ulaşan bankanın Türkiye’den çekilip çekilmeyeceğini zamanla göreceğiz.