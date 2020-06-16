HTC Desire 20 Pro Duyuruldu: İşte Özellikleri

Geçtiğimiz saatlerde 'U20 5G' isimli yeni telefonuyla karşımıza çıkan HTC, şimdi de Desire 20 Pro modelini duyurdu. U20 5G'nin biraz daha sadeleştirilmiş versiyonu olan Desire 20 Pro, Snapdragon 655'ten güç alıyor ve 5G desteği sunmuyor.

Tayvan merkezli bir teknoloji üreticisi olan HTC, geçtiğimiz saatlerde yeni akıllı telefonu U20 5G'yi duyurdu. Ancak sadece bu telefonla yetinmeyen HTC, şimdi de "Desire 20 Pro" olarak isimlendirdiği yeni telefonuyla tüketicilerin karşısına çıktı. HTC'nin Desire 20 Pro modeli, U20 5G'nin biraz daha sadeleştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

HTC Desire 20 Pro'yu U20 5G'den ayıran en temel özellik, Desire 20 Pro'da 5G desteğinin olmaması. Ayrıca bu akıllı telefon biraz daha küçük boyutlu bir model. HTC yetkilileri, Desire 20 Pro'nun 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekranı olduğunu ifade ediyorlar. Yine delikli bir ekrana sahip olan Desire 20 Pro, f/2.0 diyafram açıklığındaki 25 MP çözünürlük sunan ön kamera ile birlikte geliyor.

Karşınızda HTC Desire 20 Pro

HTC Desire 20 Pro, daha çok 2019 model akıllı telefonlarda gördüğümüz Snapdragon 665 işlemciden güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonuyla desteklenen telefon, microSD desteğiyle daha büyük depolama alanına ihtiyaç tüketicilerin beklentilerini karşılıyor. Tıpkı U20 5G'deki gibi Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefon, Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip olan 5.000 mAh batarya ile geliyor.

HTC Desire 20 Pro'nun arka tarafına baktığımızda ise bir parmak izi okuyucu sensör ve bu sensörün sol tarafındaki dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. U20 5G ile aynı kamera özelliklerine sahip olan telefon; 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası ile birlikte geliyor.

HTC Desire 20 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, FHD+ LCD

İşlemci: Snapdragon 665

RAM: 6 GB

Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)

Ön Kamera: 25 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh (Quick Charge 3.0 destekli)

Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz, 5GHz), 3.5mm kulaklık jacki, NFC, GPS

İşletim Sistemi: Android 10

Boyutlar: 162 mm x 77 mm x 9.4 mm

Ağırlık: 201 gram

HTC tarafından yapılan açıklamalarda tıpkı U20 5G için oluğu gibi Desire 20 Pro için de fiyat bilgisi verilmedi.